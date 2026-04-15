山本昌のスカウティングレポート2026年春（前編）

50歳まで現役を続けた球界のレジェンド・山本昌（元中日）が、選抜甲子園に出場した有望投手を徹底分析する人気企画。前編では、昨年も甲子園を沸かせた末吉良丞（沖縄尚学）、織田翔希（横浜）を筆頭に７名をピックアップ。レジェンドの目にかなう選手はいたのか。



昨年夏の甲子園優勝投手、沖縄尚学の末吉良丞 photo by Ryuki Matsuzaki





末吉良丞（沖縄尚学３年／175センチ・91キロ／左投左打）

昨夏の全国大会を制した優勝投手であり、その実力の高さは疑いようがありません。実際に試合を見ても、まとまりのあるフォームやボールを切る角度は健在で、完成度の高さが際立っています。

一方で、昨秋以降は本来の調子をやや欠いている印象も受けました。今大会で見られた変化としては、昨夏から取り入れた二段モーションにより、軸足の膝の折れがやや大きくなっている点が挙げられます。これにより、昨年に比べてリリースポイントが低くなり、ボールが浮く場面や変化球のキレがやや鈍くなった印象がありました。

もっとも、体重の乗り自体は悪くなく、フォーム変更も本人なりの試行錯誤の結果でしょう。春先でコンディションが万全でない可能性も含め、現時点の状態だけで評価を下す段階ではありません。

いずれにしても、今秋のドラフトで上位指名が確実視される逸材であることに変わりはない。今大会は初戦敗退となりましたが、夏に向けて状態を上げ、再びその実力を示してくれることを期待したいですね。



ドラフト上位候補の横浜・織田翔希 photo by Ryuki Matsuhashi



織田翔希（横浜３年／185センチ・76キロ／右投右打）

言うまでもなく、昨春の甲子園優勝に大きく貢献した存在であり、そのポテンシャルは高校生のなかでも際立っています。力強いストレートは健在で、素材の高さは群を抜いています。

ただ今大会は、ボールがややばらつく場面も見られました。昨年と比べ、体の成長が追いついていないことも影響しているのでしょう。ただ、それだけに伸びしろは大きく、今後の上積みが非常に楽しみな投手です。

フォーム面では、左肩がやや早く開く傾向があり、その影響でボールが散るシーンも見受けられます。今後、体に力が備わってくれば、体を開かずに前を向いたまま、縦にしっかり叩けるようになり、球質も安定してくるでしょう。

現段階では大きな手直しを加えている印象はありませんが、すでにメジャーも注目する逸材。まずはケガなく経験を積み、体づくりが進めば、もう一段階上のレベルに到達できる投手でしょう。球筋が安定すれば、その評価はさらに高まるはずです。



チームの選抜準優勝の立役者となった智辯学園・杉本真滉 photo by Ryuki Matsuhashi



杉本真滉（智辯学園３年／177センチ・84キロ／左投左打）

今大会を代表する左腕のひとりと言っていいでしょう。上背こそ際立っているわけではありませんが、角度のあるボールと安定した制球力で試合を組み立てる能力は、高校生のなかでもトップクラスだと思います。

力に頼らず、それでいてボールのキレは抜群。多くの試合で先発を任され、安定してゲームをつくり続けた点も高く評価できます。決勝では終盤に大阪桐蔭打線につかまりはしたものの、大会を通じての完成度は際立っており、屈指のサウスポーであったことは間違いありません。

現時点でも大きく手を加える必要を感じさせない完成度がありますが、今後、体づくりと技術の向上によって球のキレがさらに増せば、より高い次元に到達する可能性を秘めています。タイプとしては、かつての杉内俊哉（元巨人ほか）を想起させるものがあり、将来性も非常に大きい投手です。

今大会は球数も多く、負担の大きい登板が続きました。まずはしっかりと疲労を抜き、万全の状態で夏の舞台に戻ってくることを期待したいですね。



スライダーを武器にチームをベスト４へと導いた専大松戸の門倉昂大 photo by Ryuki Matsuhashi



門倉昂大（専大松戸３年／182センチ・83キロ／右投右打）

変化球の質で打者を制圧できるタイプの投手です。なかでも特筆すべきはスライダーで、アウトローに鋭く沈むこのボールは精度が高く、狙って何度でも投げ込める再現性を感じさせます。あのレベルのブレーキとコースに決まれば、高校生の打者では簡単に攻略できないレベルにあります。

昨秋からはリリース位置をやや下げており、その影響もあってか、右打者のアウトコースにはわずかにシュート回転しながら食い込むような軌道が見られました。一方で、左打者アウトコースにはキレのあるストレートを投げ込めており、この球質のよさは大きな武器です。

今後の課題を挙げるとすれば、ストレートの使い分けでしょう。現状でも左打者のアウトコース、右打者のインコースには質の高いボールを投げられていますが、これが逆方向、つまり左打者のインコースや右打者のアウトコースにも意図して投げきれるようになれば、投球の幅は一気に広がります。

スライダーという明確な武器に加え、もともとの球威や直球の質も高いだけに、投球のバリエーションが整えば一段、二段とレベルを引き上げられる素材です。甲子園の舞台で再び見たい、そう思わせるだけのポテンシャルを備えた投手と言えるでしょう。



準決勝の専大松戸戦で好投した大阪桐蔭・吉岡貫介 photo by Ryuki Matsuhashi



吉岡貫大（大阪桐蔭３年／175センチ・77キロ／右投右打）

大阪桐蔭のエースナンバーを背負うだけあって、その肩書にふさわしい資質を備えた投手です。リラックスしたフォームから軽く投げているように見えながら、ボールには力強い伸びがあり、球質の高さは際立っています。

一方で、今大会はやや球筋のばらつきや制球面に課題を残しました。冬場の調整が万全ではなかった可能性もあり、ストライクを先行させられない場面が目につきました。ただ、フォーム自体は非常にまとまっており、技術的に大きく手を加える必要は感じられません。

実際、コースに決まったボールは高校生打者では対応が難しいレベルにあり、本来のポテンシャルの高さは随所に見えています。回転数の多い直球も特徴で、軽く腕を振るなかでキレと伸びを両立できている点は大きな武器です。

あとは調整次第でしょう。ストライクゾーンで勝負できる状態に戻れば、打者を圧倒できるだけの力は十分にあります。チームにはほかにも好投手がおり、投手陣の柱として機能すれば、春夏連覇の可能性を大きく引き寄せる存在になるはずです。夏に向けての巻き返しに期待したいですね。



187センチの長身から投げ下ろす最速147キロの速球が武器の八戸学院光星の北口晃大 photo by Ryuki Matsuhashi



北口晃大（八戸学院光星３年／187センチ・85キロ／右投右打）

上背を生かして真上から投げ下ろす、いかにも"投手らしい投手"という印象を受けます。腕の振りが鋭く、チェンジアップや変化球のキレも申し分なく、角度のあるボールと相まって打者には非常に厄介な存在です。

現時点ではまだ体の力強さに伸びしろを残していますが、それだけに将来性は大きいと言えるでしょう。上のレベルに進んだ際に、体づくりが進めば一気に飛躍する可能性を秘めています。

課題としては、投げ急いだ際に肩が十分に回りきる前にリリースしてしまう場面が見られる点です。腕がしっかり上がり、体の動きと連動してボールを叩けるようになれば、球筋や制球の安定感はさらに高まるはずです。

もともと体のラインやリリースの軌道は整っているだけに、フォームの再現性とフィジカルの強化が進めば、ワンランク上の投手へと成長していくでしょう。将来性は非常に高く、今後の進化が楽しみな存在です。



チームの選抜大会16年ぶりの勝利に貢献した花咲徳栄・黒川凌大 photo by Ryuki Matsuhashi



黒川凌大（花咲徳栄３年／182センチ・86キロ／右投右打）

ワインドアップから躍動感のあるフォームで投げ込む、将来性豊かな右腕です。腕の振りが鋭く、体がしっかりと打者方向へ向かうなかでリリースポイントをつくれており、ボールには強い威力が感じられます。

特筆すべきは球質の安定感で、全体的にシュート回転が少なく、左打者のインコースには食い込むような軌道のボールを投げ込める点も大きな武器です。もともとの体格にも恵まれており、今後フィジカルが強化されれば、球速、球威ともにさらなる向上が見込めます。

現状でも完成度は高いものの、体重移動のなかで左肩がもう一段ホーム方向へ入ってくれば、リリースの位置や角度により深みが出て、投球の質はさらに高まるでしょう。

フォームの形と腕の振りの良さは際立っており、素材としてはトップクラス。将来的にはプロの舞台でも活躍が期待できる、伸びしろ十分のエースと言えるでしょう。

つづく＞＞