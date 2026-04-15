試合前に登場し7人全員での異例の始球式を披露

■楽天 3ー2 ソフトバンク（14日・みずほPayPayドーム）

14日にみずほPayPayドームで行われたソフトバンク-楽天戦の試合前に、人気アイドルグループ「CANDY TUNE」がライブパフォーマンスとセレモニアルピッチに登場した。7人全員での異例となる始球式とキュートな姿が、SNS上のファンから「かわいすぎて息できない」などと話題を呼んでいる。

試合開始30分ほど前にグラウンドに姿を見せたメンバーたちは、持ち前のヒット曲を披露して球場を盛り上げた。その後のセレモニアルピッチでは、7人全員でマウンド付近に並んで一斉に投球するという異例の形式で行われた。6人が見事なノーバウンドを披露し、喝采が起きた。

大役を終えた後、福岡県出身のメンバー2人が取材に応じた。福岡市出身の村川緋杏は「ホークスはずっとちっちゃい時から見ていましたし、いつか立てたらみたいな夢を持っていました」と笑顔。北九州市出身の立花琴未も「福岡出身だったら絶対に立ちたいという夢を持っていたので幸せです」と充実の表情を浮かべた。

人気アイドルの可愛らしい姿や見事な投球に、SNS上のファンも大興奮の様子だ。「びびちゃんいい球投げてますやんww」「びび上手すぎやろww」「みんな運動神経いい」「かわいすぎて息できない」「めっちゃ最高」「びびちゃんすげー球やな」「リアルたまらん」「最強にかわいい」「マジでたまらん」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）