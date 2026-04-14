女子プロレス「マリーゴールド」１４日の新宿フェイス大会でワールド王者・青野未来（３５）が南小桃（２３）とのシングルマッチに勝利した。

最高峰王者として団体をけん引する青野は、この日２４年デビューの新人・南をスペシャルシングルマッチで迎え撃った。南からは場外へのプランチャなど闘志むき出しの攻撃で迫られた。

１０分過ぎ、ラリアートの連打でも立ち上がり続ける南からスクールボーイを狙われ続け、あわや３カウントという場面も。それでもバズソーキックを決めて南をグロッギー状態にすると、最後はタイガードライバーでマットに突き刺し、３カウント。王者の威厳を示した。

試合後マイクを握った青野は「いつも慕ってくれる小桃との初めてのシングル。私はすごい楽しみにしてた。あなたの成長はマリーゴールドの希望だと思う」と激賞。さらに「頑張った小桃に今日はプレゼントがあります」と自身が以前着用していたコスチュームをプレゼント。固い抱擁をかわしていた。

その後青野は２５日後楽園大会でのＶ３戦の相手、林下詩美をリングに呼び込む。「今の私たちにできるすげえ試合、肉体と肉体をぶつかり合わせて、全部ぶつけて戦おうよ」と呼びかけ握手をかわした。２人の王座戦は昨年１０月の両国大会以来半年ぶり。決戦まで待ったなしだ。