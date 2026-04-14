マガジン漫画『灰仭巫覡』イベント効果で売り上げ増加 ガチャ好評で獅白ぼたん×大暮維人の神コラボ大反響
4月11日・12日に開催されたホロライブ所属VTuber・獅白ぼたん主催イベント「獅白杯 - オフライン -」の会場にて開催された、漫画家・大暮維人『灰仭巫覡』特別ブースの公式レポートが到着した。
【写真】人殺到！大好評だった企画『灰仭巫覡』リアルガチャ
縦2.4m×横4.8mの特別コラボイラストをはじめとする大暮維人『灰仭巫覡』特別展示ブースでは、イベント開始早々から長蛇の列ができ、２日間で予定していた無料試し読み小冊子1000部は両日とも早い時間に配布終了。また、各日105人限定で実施していた特別コラボガチャは両日とも開始30分程度で終了した。
■長蛇の列ができた縦2.4m×横4.8mの特別コラボイラスト
イラストは、「獅白杯 - オフライン -」のために大暮維人が描き下ろしたもので、獅白ぼたんさんと「ストリートファイター6」に登場する「ジュリ」が正面から向き合い、今にも戦いが始まるかのような臨場感あふれる仕上がり。
そのほか『灰仭巫覡』『エア・ギア』『化物語（原作／西尾維新）』などの原画20点や、「週刊少年マガジン」の原稿用紙を使った複製原画などが展示。描き下ろしの巨大コラボイラストについては「口のなかの描き込み」について驚きの声が多数あったのが印象的だった。
■イベント当日の電子版『灰仭巫覡』1巻の売上は前日から196%増
２日間とも来場された人の中には「大暮先生のマンガは全て読んでいる。」という熱狂的な読者や、「『エア・ギア』が好きだったが、最新作はまだ読んでいなかった。この原画を見て興味が出たので今買いました」とその場で電子書籍を購入する人もいた。
また、来場者のなかには「昨日もらった試し読み冊子を読んだら続きが気になって全巻買ってしまった」という人も。『灰仭巫覡』第1巻の電子版売り上げは前日から196%となっている（講談社調べ）。
各日105人限定で実施していた特別コラボガチャは両日とも開始30分程度で終了。特に2日目は「昨日の様子をSNSで見て、ガチャを回したくてイベントに来た」という「レアガチャ」を求めて来場した人も。ガチャを企画制作し、自ら会場でブースの運用を担当した株式会社LU.TWIYOの担当者は「ここでしか手に入らない、かつ周りに自慢できるグッズを企画しました。大暮先生の繊細なイラストを小さなガチャに入れ込むのにとても苦労しましたが、印刷が美しくできて感激しています。まさか開始30分程度で終了してしまうとは…嬉しい誤算でした！ ファンのみなさんが心から獅白さんを愛していることが伝わってくる温かいイベントでした」とコメントした。
【写真】人殺到！大好評だった企画『灰仭巫覡』リアルガチャ
縦2.4m×横4.8mの特別コラボイラストをはじめとする大暮維人『灰仭巫覡』特別展示ブースでは、イベント開始早々から長蛇の列ができ、２日間で予定していた無料試し読み小冊子1000部は両日とも早い時間に配布終了。また、各日105人限定で実施していた特別コラボガチャは両日とも開始30分程度で終了した。
イラストは、「獅白杯 - オフライン -」のために大暮維人が描き下ろしたもので、獅白ぼたんさんと「ストリートファイター6」に登場する「ジュリ」が正面から向き合い、今にも戦いが始まるかのような臨場感あふれる仕上がり。
そのほか『灰仭巫覡』『エア・ギア』『化物語（原作／西尾維新）』などの原画20点や、「週刊少年マガジン」の原稿用紙を使った複製原画などが展示。描き下ろしの巨大コラボイラストについては「口のなかの描き込み」について驚きの声が多数あったのが印象的だった。
■イベント当日の電子版『灰仭巫覡』1巻の売上は前日から196%増
２日間とも来場された人の中には「大暮先生のマンガは全て読んでいる。」という熱狂的な読者や、「『エア・ギア』が好きだったが、最新作はまだ読んでいなかった。この原画を見て興味が出たので今買いました」とその場で電子書籍を購入する人もいた。
また、来場者のなかには「昨日もらった試し読み冊子を読んだら続きが気になって全巻買ってしまった」という人も。『灰仭巫覡』第1巻の電子版売り上げは前日から196%となっている（講談社調べ）。
各日105人限定で実施していた特別コラボガチャは両日とも開始30分程度で終了。特に2日目は「昨日の様子をSNSで見て、ガチャを回したくてイベントに来た」という「レアガチャ」を求めて来場した人も。ガチャを企画制作し、自ら会場でブースの運用を担当した株式会社LU.TWIYOの担当者は「ここでしか手に入らない、かつ周りに自慢できるグッズを企画しました。大暮先生の繊細なイラストを小さなガチャに入れ込むのにとても苦労しましたが、印刷が美しくできて感激しています。まさか開始30分程度で終了してしまうとは…嬉しい誤算でした！ ファンのみなさんが心から獅白さんを愛していることが伝わってくる温かいイベントでした」とコメントした。
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