ピッチ上で見せる頼もしい姿からは想像できない、長谷川唯の意外な「恋愛観」が明らかになった。

【映像】谷川萌々子の「恋愛姓名判断」は？

世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に臨んでいるなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）にABEMAが密着取材。特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」では、選手たちの意外な素顔が次々と判明している。

これまで5万人以上を占ってきたタレント島田秀平氏の診断を受けたのは、長谷川唯（マンチェスター・シティ）と谷川萌々子（バイエルン）のMFコンビだ。

長谷川に「最強の軍師」という手相が見つかったり、占い師に向いているという姓名判断が出たりと盛り上がった2人だが、話題は気になる「恋愛事情」へと移る。

「付き合うと結構尽くす系？ダメ男に要注意」

タブレットに出た姓名判断の診断結果を谷川が読み上げると、「あまり見る目がなく運命の人が出るのを待っているが、恋愛結婚とかよりも人に紹介された方が上手くいきそう」とのリアルな答えが出てくる。

さらに谷川が、「付き合うと結構尽くす系？ダメ男に要注意」と読み上げると、大先輩のまさかの恋愛観にたまらず大爆笑。すかさず長谷川も「めっちゃ笑うじゃん（笑）」とツッコミを入れ、仲睦まじいワチャワチャとしたやり取りを見せた。

なでしこジャパンは日本時間4月12日の第1戦でアメリカに1−2で敗れたが、第2戦は同4月15日11時に、第3戦は同18日10時にキックオフを迎える。中盤のキーマンである長谷川と谷川の活躍に期待したい。

（ABEMA／なでしこジャパン）

