【ちいかわ】「東京ばな奈」とのコラボ第2弾！ “むちゃうま”なクッキーサンド＆トートバッグ登場
「東京ばな奈ワールド」が「ちいかわ」と“むちゃうま”なコラボ！ 4月20日から5月6日まで、JR大宮駅に期間限定のポップアップストアがオープンします。
▼ちいかわクッキーサンド バナナミルク味
サクサクのラングドシャクッキーで、バナナミルク味のチョコレートをぜいたくにサンド。絵柄は全6種類で、18枚入りにはかわいいイラストのオリジナルステッカーがランダムで1枚付いてきます。12枚入りは1850円、18枚入りは2700円です。
▼ちいかわバナナプリンケーキ
バナナが20％増量し、よりフルーティになったバナナプリンカスタードとキャラメルクリームのダブル仕様。くりまんじゅう、モモンガ、ラッコの新絵柄も加わった全6種類のかわいすぎるスポンジケーキです。4個入りは853円、8個入りは1706円。
▼ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット
「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」に、特製チャーム付きの限定トートバッグがセットになった豪華版。360度どこから見てもかわいいデザインで、一人2点までの限定販売。4500円です。
※画像はイメージです
※ 人気商品のため早期完売の可能性があります
(文:All About ニュース編集部)
話題の新作！ 「ちいかわクッキーサンド」3月に誕生したばかりの新作「クッキーサンド」がエキュート大宮に初登場。東京ばな奈のかぶりものをしたちいかわたちが描かれた、見た目も味も最高の一品です。
▼ちいかわクッキーサンド バナナミルク味
サクサクのラングドシャクッキーで、バナナミルク味のチョコレートをぜいたくにサンド。絵柄は全6種類で、18枚入りにはかわいいイラストのオリジナルステッカーがランダムで1枚付いてきます。12枚入りは1850円、18枚入りは2700円です。
定番人気のスイーツや豪華なトートバッグセットもリニューアルしておいしさがアップしたバナナプリンケーキや、ここでしか手に入らないオリジナルイラストのトートバッグセットも見逃せません。
▼ちいかわバナナプリンケーキ
バナナが20％増量し、よりフルーティになったバナナプリンカスタードとキャラメルクリームのダブル仕様。くりまんじゅう、モモンガ、ラッコの新絵柄も加わった全6種類のかわいすぎるスポンジケーキです。4個入りは853円、8個入りは1706円。
▼ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット
「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」に、特製チャーム付きの限定トートバッグがセットになった豪華版。360度どこから見てもかわいいデザインで、一人2点までの限定販売。4500円です。
※画像はイメージです
※ 人気商品のため早期完売の可能性があります
(文:All About ニュース編集部)