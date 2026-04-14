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【ネタバレ注意】家康の不満は長男殺害への布石だった！「豊臣兄弟！」第15回における姉川の戦いの全貌

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NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」にて「【豊臣兄弟】ネタバレ 第１５回あらすじ 家康！信長への不満爆発！大河ドラマ考察感想 ２０２６年４月１９日放送 第１５話 豊臣兄弟！」と題した動画を公開した。動画では、徳川家康が織田信長に対して抱く不満の蓄積と、後の歴史的事件への布石について深く掘り下げている。



トケル氏はまず、家康が本能寺の変に関わっている可能性に言及。姉川の戦いから9年後、家康は信長の命令により嫡男である信康を自害させることになるが、今回の第15回ではその悲劇につながる「信長への不満」が明確に描かれると考察した。動画内では、岐阜城に戻った信長が小谷城攻めの軍議を開く場面が紹介され、足利義昭からのスパイ疑惑がある明智光秀が新たに家臣として加わる様子が語られている。



さらに解説は、家康の複雑な心情へと移る。信長から援軍要請を受けた家康は、背後の武田信玄の動向を心配しながらも参戦を余儀なくされる。一方で信長は、家康への配慮を見せることなく「自分を裏切った者の末路には地獄が待っていることを世に知らしめる必要がある」と冷徹に宣言。トケル氏はこの対照的な姿勢が、家康の不満を増幅させる重要な転換点であると指摘している。



動画の終盤では、姉川の戦いの激闘が描かれ、浅井側として参戦する藤堂高虎の初陣にも触れられた。歴史の転換点となる戦いの中で、武将たちの思惑が交錯する様を分かりやすく解説しており、今後の展開に向けて視聴者の知的好奇心を大いに刺激する内容となっている。