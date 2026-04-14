1児の母・高垣麗子「時間がかからなくて助かる1品」娘への弁当公開「簡単ですぐに真似できそう」「レシピありがたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの高垣麗子が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「時間がかからなくて助かる1品」小3娘への弁当
高垣は「今日のお弁当」と記し、小学3年生の娘のために手作りした弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱの弁当箱の1段には、ふっくらとしたご飯が詰められており、ふりかけが別に添えられている。もう1段には、プリプリのエビがのぞくエビカツと春キャベツの千切り、にんじんのきんぴらと「ひじきの梅煮」が丁寧に盛り付けられている。「ひじきの梅煮は時間がかからなくて助かる1品」と説明し、「戻したひじきを炒めて、水、ほぐした蜂蜜梅のみ 醤油や昆布出汁を少々加えても◎」とレシピを紹介。「3年生になり授業時間が増えたけど、がんばろう！」と娘にエールを送っている。
この投稿に、ファンからは「健康的で栄養満点」「理想のお弁当」「丁寧な暮らしぶりが感じられる」「簡単ですぐに真似できそう」「レシピありがたい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「時間がかからなくて助かる1品」小3娘への弁当
◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露
高垣は「今日のお弁当」と記し、小学3年生の娘のために手作りした弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱの弁当箱の1段には、ふっくらとしたご飯が詰められており、ふりかけが別に添えられている。もう1段には、プリプリのエビがのぞくエビカツと春キャベツの千切り、にんじんのきんぴらと「ひじきの梅煮」が丁寧に盛り付けられている。「ひじきの梅煮は時間がかからなくて助かる1品」と説明し、「戻したひじきを炒めて、水、ほぐした蜂蜜梅のみ 醤油や昆布出汁を少々加えても◎」とレシピを紹介。「3年生になり授業時間が増えたけど、がんばろう！」と娘にエールを送っている。
◆高垣麗子の投稿に「簡単ですぐに真似できそう」の声
この投稿に、ファンからは「健康的で栄養満点」「理想のお弁当」「丁寧な暮らしぶりが感じられる」「簡単ですぐに真似できそう」「レシピありがたい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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