お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（43）が、13日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。人気芸人の勝手な暴露にブチ切れた。

MCのとろサーモン久保田かずのぶと、井口が新たなランキング企画をプレゼンするコーナー。久保田は「グラビアアイドル、セクシー女優に聞いた声をかけてくる芸能職業ランキング」と提案すると、「俺の中で1位はサッカー選手」と予測して笑った。

ここでスタッフから「井口が港区女子にめちゃくちゃDMしてるとレインボー池田が番組で暴露」と情報が差し込まれると、井口は「これもう、マジで。あんまり言いたくないけど」と忌々しげ。久保田が「そうなの？」と確認すると、「あいつマジで本当に。僕は我慢して…ああ、ほんっとに！」と声を荒らげた。

井口の怒りはヒートアップし、池田に対し「お前な！お前の本当のやつ、僕は知ってるからな！お前うそを言ってるけど、お前が結構終わるぐらいのやつをこっちは知ってるからな！」と画面越しに訴えた。

先月11日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演したレインボーの池田直人が、港区女子に「芸人からDM来たことある？」と聞くと一番名前が挙がるのが「井口」だと明かしたもので、井口はこれに「僕が港区女子にするわけないだろ！嫌いなんだから、港区女子なんて一番」と怒り心頭。「あんなのやんなよ。お前言おうか！？知ってるからな！僕は」と池田に関する何らかの情報を握っていることをちらつかせた。

大笑いの久保田に「やめろもう」と制されると、井口は「あいつだけをつぶすために人生をささげようと思ったんです、その時」と吐露。現在は「しょうがないから許してやった」と怒りを収めた様子だった。