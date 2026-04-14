【2026年4月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。
今週は、人気ラーメン店が監修した冷たいまぜ麺や、ご飯でカルビを挟んだライスバーガーなど、さまざまな商品が発売されています。
2026年4月の新商品5品まとめ(4月14日〜4月20日)
「セブンイレブン 2026年4月の新商品」
「チキンオムライス」(537円)
「チキンオムライス」(537円)
価格 : 537円
販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国
チキンライスとふんわりとした玉子をトマトソースで味わうオムライスです。
「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734円)
「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734円)
価格 : 734円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」監修の、食べ応えある冷し豚骨醤油まぜ麺です。
「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」(321円)
「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」(321円)
価格 : 321円
販売地域 : 関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄
ハンバーガーのバンズ(パン)の代わりに、ご飯を使用したライスバーガーです。具材には、炭火で焼き上げた牛カルビ焼肉と玉ねぎを盛付けました。
「ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん」(594円)
「ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん」(594円)
価格 : 594円
販売地域 : 宮城県、山形県、福島県、関東、新潟県、北陸、東海
ちくわ磯辺天と半熟玉子天を盛り付けた、冷たいぶっかけうどんです。
「ツナとほうれん草のトマトソースパスタ」(464円)
「ツナとほうれん草のトマトソースパスタ」(464円)
価格 : 464円
販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海
ツナとほうれん草を盛り付けたトマトソースパスタです。
※4月15日以降順次発売
まとめ
2種の天ぷらを盛り付けた「ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん」や、人気ラーメン店・中華蕎麦とみ田が監修した中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」は、あたたかくなってきた今の季節にぴったりな商品。
ライスでカルビを挟んだ「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」は、時間がない日の食事や軽食にもおすすめです。
そのほか、「チキンオムライス」や「ツナとほうれん草のトマトソースパスタ」といった洋風メニューラインナップも目白押しなので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら
今週は、人気ラーメン店が監修した冷たいまぜ麺や、ご飯でカルビを挟んだライスバーガーなど、さまざまな商品が発売されています。
2026年4月の新商品5品まとめ(4月14日〜4月20日)
「セブンイレブン 2026年4月の新商品」
「チキンオムライス」(537円)
「チキンオムライス」(537円)
価格 : 537円
チキンライスとふんわりとした玉子をトマトソースで味わうオムライスです。
「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734円)
「中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」(734円)
価格 : 734円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」監修の、食べ応えある冷し豚骨醤油まぜ麺です。
「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」(321円)
「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」(321円)
価格 : 321円
販売地域 : 関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄
ハンバーガーのバンズ(パン)の代わりに、ご飯を使用したライスバーガーです。具材には、炭火で焼き上げた牛カルビ焼肉と玉ねぎを盛付けました。
「ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん」(594円)
「ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん」(594円)
価格 : 594円
販売地域 : 宮城県、山形県、福島県、関東、新潟県、北陸、東海
ちくわ磯辺天と半熟玉子天を盛り付けた、冷たいぶっかけうどんです。
「ツナとほうれん草のトマトソースパスタ」(464円)
「ツナとほうれん草のトマトソースパスタ」(464円)
価格 : 464円
販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海
ツナとほうれん草を盛り付けたトマトソースパスタです。
※4月15日以降順次発売
まとめ
2種の天ぷらを盛り付けた「ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん」や、人気ラーメン店・中華蕎麦とみ田が監修した中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺」は、あたたかくなってきた今の季節にぴったりな商品。
ライスでカルビを挟んだ「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」は、時間がない日の食事や軽食にもおすすめです。
そのほか、「チキンオムライス」や「ツナとほうれん草のトマトソースパスタ」といった洋風メニューラインナップも目白押しなので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら