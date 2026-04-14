4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』のキャラクターPVが公開された。

参考：目黒蓮が8kgの特殊メイクで躍動！ 『SAKAMOTO DAYS』アクションメイキングPV第1弾公開

本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映画。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が監督を務めた。

全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。

主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役でSnow Manの目黒が主演を務めるほか、坂本の相棒・朝倉シン役で高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵役で上戸彩が出演。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠らが共演に名を連ねている。また、主題歌にはSnow Manの新曲「BANG!!」が起用された。

今回公開された映像では、Snow Manが歌う主題歌「BANG!!」のビートに乗せて、各キャラクターの見せ場となるアクションシーンとともに個性豊かな各キャラクターの紹介が次々と展開。伝説の殺し屋・坂本太郎（目黒蓮）の「ここからは、本気でいかせてもらう」という代表的な名台詞から幕を開け、疾走感あふれるサウンドとともに、初公開のアクション映像を含む、実写ならではの『SAKAMOTO DAYS』の世界観が映し出されている。さらには、坂本の相棒であるエスパーのシン（高橋文哉）が放つ鋭い回し蹴りや、元マフィアの陸少糖（横田真悠）による豪快な太極拳、さらにはスナイパーの眞霜平助（戸塚純貴）が見せる狙撃シーンなど、それぞれの個性が光る戦闘シーンに加え、南雲（北村匠海）、神々廻（八木勇征）、大佛（生見愛瑠）ら、殺連直属の特務部隊「ORDER」という最強クラスの殺し屋たちによる、アクションの数々も大きな注目ポイントだ。そして、映像のラストでは、現場に「X」の印を残すことからその名で呼ばれる、全てが謎に包まれた敵・X（スラー）の姿も。「現場にバツ印を残すことからスラーって僕たちは呼んでる」と南雲の声とともに、白髪の男が不気味に佇むカットが挿入されている。

さらに、本作の公開を目前に控え、特別番組「『SAKAMOTO DAYS』公開記念 映画の魅力＆撮影舞台裏徹底解剖SP」の放送が決定した。番組では、出演者による貴重なトークに加え、メイキング映像や本編映像を交えながら作品の魅力を深掘りしていく。なお、放送日時は公式サイトにて確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）