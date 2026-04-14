【台風情報】大型で猛烈な台風4号(シンラコウ) このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速80メートル 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風4号(シンラコウ)
2026年4月14日9時45分発表 気象庁
14日9時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 猛烈な
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯14度10分 (14.2度)
東経146度35分 (146.6度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 910 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (110 kt)
最大瞬間風速 80 m/s (155 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域 全域 560 km (300 NM)
15日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯15度55分 (15.9度)
東経145度30分 (145.5度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
16日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯18度00分 (18.0度)
東経144度50分 (144.8度)
進行方向、速さ 北北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 945 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
17日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 小笠原近海
予報円の中心 北緯20度40分 (20.7度)
東経146度10分 (146.2度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
18日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯23度25分 (23.4度)
東経148度30分 (148.5度)
進行方向、速さ 北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 450 km (245 NM)
19日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯27度10分 (27.2度)
東経152度40分 (152.7度)
進行方向、速さ 北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 560 km (300 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2597627?display=1