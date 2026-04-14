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■台風4号(シンラコウ)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年4月14日9時45分発表　気象庁

14日9時の実況
種別    台風
大きさ    大型
強さ    猛烈な
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯14度10分 (14.2度)
東経146度35分 (146.6度)
進行方向、速さ    北北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    910 hPa
中心付近の最大風速    55 m/s (110 kt)
最大瞬間風速    80 m/s (155 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域    全域 560 km (300 NM)

15日9時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯15度55分 (15.9度)
東経145度30分 (145.5度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 290 km (155 NM)

16日9時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯18度00分 (18.0度)
東経144度50分 (144.8度)
進行方向、速さ    北北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    945 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)
暴風警戒域    全域 320 km (175 NM)

17日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    小笠原近海
予報円の中心    北緯20度40分 (20.7度)
東経146度10分 (146.2度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    150 km (80 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

18日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯23度25分 (23.4度)
東経148度30分 (148.5度)
進行方向、速さ    北東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)
暴風警戒域    全域 450 km (245 NM)

19日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯27度10分 (27.2度)
東経152度40分 (152.7度)
進行方向、速さ    北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 560 km (300 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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