ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』の番組関連動画の総再生数が、放送2日間で1億回を突破したことが発表された。（※）

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『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から4月12日午後10時まで30時間ノンストップで放送された特別番組。ABEMAの人気オリジナル番組の特別版に加え、同局ならではの挑戦的な企画を多数展開した。

放送1日目は「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」「愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森」などを放送。

2日目は、チームみらい党首・安野貴博とReHacQの高橋弘樹プロデューサーが豪華ゲストと徹底討論する「朝からガチ安野」からスタートし、テレビ朝日の人気番組『あざとくて何が悪いの？』の特別版、「完徹～不眠最強芸人決定戦～」「市川團十郎を笑わせたら1000万円」といったオリジナル企画のほか、『チャンスの時間』『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』『ダマってられない女たち』などABEMAの人気番組の特別版がオンエアされた。そしてラストは、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と次世代アーティストが一堂に会する2時間半の音楽企画「最強バズりソング歌謡祭」で番組を締めくくった。

また、各企画とは別に30時間を通したノンストップ企画も2つ実施。ひとつは、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけて30時間連続のミッションに挑む「コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！」。もうひとつは、山本裕典がマラソンをしながらリアルタイムで企業からオファーを募集する「山本裕典 オファー待ち30時間マラソン」だ。グランドフィナーレでは、山本が三宅島を2周しおよそ60kmを走破。コムドットもフィナーレ会場に駆けつけ、それまでに獲得した賞金をかけて“一撃ついたてじゃんけん”を実施した。

SNS上でも大きな反響を呼び、コムドットのやまとが過去最高月収を明かす場面の切り出し動画や、「ダマってられない女たち ～激動人生を生告白SP～」に生出演した梅宮アンナ夫妻の馴れ初めトークの動画が100万再生を突破。Xでは「コムドット限界突破」「いのありちねん」「徹マン決定戦」「最強バズりソング歌謡祭」など、放送2日間で合計10ワードがトレンド入りした。

なお、番組はABEMAで無料見逃し配信中だ。

（※）『30時間限界突破フェス』が放送開始となった4月11日（土）午後3時から4月12日（日）24時までの放送2日間での、「ABEMA」および「ABEMA」オフィシャルSNSにて投稿された「『30時間限界突破フェス』関連動画の総再生数

（文＝リアルサウンドテック編集部）