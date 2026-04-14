国際大会準Vの吉村真晴は40ランクアップの急上昇 張本智和が4位、松島輝空が8位 トップ3は王楚欽ら変動なし｜卓球男子世界ランキング（2026年第16週）
国際卓球連盟（ITTF）は13日、2026年第16週の世界ランキングを発表した。
■TOP100入り日本勢は12選手
男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）は1つ順位を下げたものの8位に入り、2人が引き続きトップ10入りを維持している。
ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位、3位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が続いている。
その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週と変わらず18位。宇田幸矢（協和キリン）も28位をキープし、篠塚大登（東都観光バス）は30位で変動はなかった。
田中佑汰（ファースト）は1つ順位を上げて38位。「WTTコンテンダー太原」で準優勝した吉村真晴（SCOグループ）は40ランクアップの44位に浮上した。茺田一輝（協和キリン）は6つ順位を下げて60位。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、吉山僚一（日本大）はそれぞれ63位、64位と1つ順位を下げている。
また、「WTTコンテンダー太原」でベスト8に入った坂井雄飛（愛知工業大学）は16ランクアップの84位に上昇。及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は10ランクダウンの86位となり、今週は日本勢から12選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。
■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年4月13日更新）
■トップ100以内の日本男子選手ランキング
4位 （-）：張本智和
8位 （↓ 7位）：松島輝空
18位（-）：戸上隼輔
28位（-）：宇田幸矢
30位（-）：篠塚大登
38位（↑ 39位）：田中佑汰
44位（↑ 84位）：吉村真晴
60位（↓ 54位）：茺田一輝
63位（↓ 62位）：吉村和弘
64位（↓ 63位）：吉山僚一
84位（↑ 100位）：坂井雄飛
86位（↓ 76位）：及川瑞基