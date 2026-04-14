国際卓球連盟（ITTF）は13日、2026年第16週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は12選手

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）が日本勢トップの4位をキープ。また、松島輝空（木下グループ）は1つ順位を下げたものの8位に入り、2人が引き続きトップ10入りを維持している。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。トルルス・モーレゴード（スウェーデン）が2位、3位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）が続いている。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が前週と変わらず18位。宇田幸矢（協和キリン）も28位をキープし、篠塚大登（東都観光バス）は30位で変動はなかった。

田中佑汰（ファースト）は1つ順位を上げて38位。「WTTコンテンダー太原」で準優勝した吉村真晴（SCOグループ）は40ランクアップの44位に浮上した。茺田一輝（協和キリン）は6つ順位を下げて60位。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）、吉山僚一（日本大）はそれぞれ63位、64位と1つ順位を下げている。

また、「WTTコンテンダー太原」でベスト8に入った坂井雄飛（愛知工業大学）は16ランクアップの84位に上昇。及川瑞基（ケアリッツ・テクノロジーズ）は10ランクダウンの86位となり、今週は日本勢から12選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年4月13日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

4位 （-）：張本智和

8位 （↓ 7位）：松島輝空

18位（-）：戸上隼輔

28位（-）：宇田幸矢

30位（-）：篠塚大登

38位（↑ 39位）：田中佑汰

44位（↑ 84位）：吉村真晴

60位（↓ 54位）：茺田一輝

63位（↓ 62位）：吉村和弘

64位（↓ 63位）：吉山僚一

84位（↑ 100位）：坂井雄飛

86位（↓ 76位）：及川瑞基