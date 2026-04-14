◆米大リーグ フィリーズ―カブス（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・カブス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。３回に２打席連発の６号２ランを放ち、現時点でドジャース・大谷翔平投手（３１）らを抜いてリーグ単独２位に浮上した。

２点リードの３回無死一塁。右腕アサドの初球、９３・３マイル（約１５０・２キロ）シンカーに反応。打球速度１０１・４マイル（約１６３・２キロ）、角度２５度、４１７フィート（約１２７・１メートル）で右中間席に運んだ。

この日、０―０の初回１死では衝撃の５号先制ソロ。アサドの投じた２球目は低めに沈むチェンジアップ。見逃せばボール球だったが、シュワバーは体を低くしてすくい上げた。フォロースルーは右手一本。打ち終わった時には左膝が地面に着いていたが、打球速度１０３・５マイル（約１６６・６キロ）、角度２９度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）でセンターの茂みに着弾した。２試合ぶりの一発は“片手片ひざ弾”となった。

昨季はドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回る５６本塁打、１３２打点でリーグ２冠に輝いたシュワバーは今季も大谷の最大のライバルとなりそうだ。大谷は前日１２日（同１３日）の本拠地・レンジャーズ戦で２試合連続の先頭打者アーチを放つなど好調。この日はまだ試合前だが、シュワバーは今季初の１試合２発で大谷を抜き去った。

２３年３月６日に行われたＷＢＣ前の侍ジャパン強化試合（京セラＤ）では、当時エンゼルスの大谷が阪神・才木浩人から衝撃アーチ。３回２死一、二塁で低めのフォークに体勢を崩されながらも右手一本、最後は左膝を着きながらセンター右の３階席に３ランを打ち込んだことがある。