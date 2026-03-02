キム・ヘソンが才木を絶賛…米国でも「十分に通用する」■阪神 3ー3 韓国（2日・京セラドーム）WBC韓国代表のキム・ヘソン内野手（ドジャース）は2日、阪神との強化試合（京セラドーム）で3打数無安打3三振、1四球に終わった。試合後、対戦した阪神・才木浩人投手を絶賛。「フォークの落差も大きく、非常に素晴らしい投手だなと感じました」と振り返った。才木は昨季12勝、防御率1.55をマークし、最優秀防御率のタイトルに輝い