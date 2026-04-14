G1桜花賞はスターアニスがV

中央競馬の3歳牝馬クラシック第1戦・G1桜花賞（芝1600メートル）が12日、阪神競馬場で行われた。松山弘平騎手騎乗の1番人気スターアニス（高野）が中団から差し切り、G1連勝を飾った。レース後に松山が発した言葉が競馬ファンの間で話題を呼んでいる。

五分のスタートを切ったスターアニス。道中は少し行きたがり、首を上げる仕草も。それでも松山がしっかり押さえ、最後の直線を迎えた。抜群の手応えで外に出すと一気に加速。2着に2馬身1/2差をつけ、桜の女王となった。

日本中央競馬会（JRA）はYouTubeチャンネルで松山のジョッキーカメラを公開。ゴールすると「よっしゃー！」と叫び、人差し指を立ててガッツポーズ。桜の女王となった愛馬に「ありがとう」「頑張ったね」と何度も声をかけ、「ありがとうアニたん」とスターアニスを“愛称”で呼んでいた。

2023年桜花賞では川田将雅が優勝したリバティアイランドを「お嬢さん」と呼んだことが話題になったが、松山のスターアニスの呼び方にネット上の競馬ファンはほっこり。「もし自分が牝馬だったら多分弘平騎手のこと好きになってる」「俺もこれからアニたんって呼ぶ」「終始馬に対する姿勢がEテレおかあさんといっしょのお兄さんみたいで素敵すぎる」「アニたん！？！？？？！！」「アニたん呼び尊すぎる…」など、「癒される」といった声が殺到していた。

スターアニスは父ジオグリフ、母エピセアローム（母父ダイワメジャー）の血統。G1阪神JF、G1桜花賞を連勝し、通算5戦3勝とした。



（THE ANSWER編集部）