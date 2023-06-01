Nakamura Hakが歌うテレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDテーマ「ただ美しい呪い」ノンクレジット映像が公開
累計発行部数750万部突破の人気ファンタジー漫画『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマを担うことが発表され、さらに、同じ4月クールで放送開始となったドラマ『るなしい』のオープニングテーマにも抜擢されるなど、注目を集める “無名のシンガーソングライター” Nakamura Hak。
【動画】アニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDテーマ「ただ美しい呪い」ノンクレジット映像
Nakamura Hakの音源は、歌と1本のアコースティックギターのみで収録され、通常であれば録音後に行われる「修正」や「編集」が一切なされていないという。張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦と揺らめきから、文字だけでは伝えられない痛みや苦しみを、刺すような声と音にして表現する。
放送や配信で初めてNakamura Hakの楽曲に触れた視聴者からは、早くもその歌のクオリティに賞賛の声が寄せられている。そんな中、『とんがり帽子のアトリエ』の公式YouTubeにて、エンディングテーマ「ただ美しい呪い」のノンクレジット映像が公開された。
暗闇の中でろうそくの灯りを頼りに階段を下りていく主人公・ココの姿から始まる映像は、ココに今後訪れるさまざまな試練を予感させるようなモチーフが映し出され、Nakamura Hakの臨場感あふれる一発録りの弾き語りと合わさることで、これからの展開により期待が高まる内容となっている。
『とんがり帽子のアトリエ』は白浜 鴎（しらはま かもめ）原作による『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国をはじめ各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞するなど、世界中から注目を浴びている人気作だ。
アニメーション制作は、テレビアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、テレビアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当している。4月6日より、毎週月曜午後11時より、TOKYO MXほかにて放送中。Netflix、ABEMA、クランチロールでは毎週1週間先行で配信されている。
■Nakamura Hak コメント
こちらのお話をいただいた時は、純粋な驚きと、正直なところ不安もありました。
ですが、「とんがり帽子のアトリエ」を読み、私自身とても心を動かされ、その感情のままを曲にすることができたと思っています。
作品に触れ、まず初めに私の中に飛び込んできたのは、「絶望」という言葉でした。
絶望の中で、それでも涙を拭い手を伸ばす登場人物たちと、今生きる全ての人の光ある日々を想い、精一杯、音と言葉を繋いでいきました。
このような作品に参加できたこと、大変光栄です。
【動画】アニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDテーマ「ただ美しい呪い」ノンクレジット映像
Nakamura Hakの音源は、歌と1本のアコースティックギターのみで収録され、通常であれば録音後に行われる「修正」や「編集」が一切なされていないという。張り詰める空気、つんざく息遣い、摩擦と揺らめきから、文字だけでは伝えられない痛みや苦しみを、刺すような声と音にして表現する。
暗闇の中でろうそくの灯りを頼りに階段を下りていく主人公・ココの姿から始まる映像は、ココに今後訪れるさまざまな試練を予感させるようなモチーフが映し出され、Nakamura Hakの臨場感あふれる一発録りの弾き語りと合わさることで、これからの展開により期待が高まる内容となっている。
『とんがり帽子のアトリエ』は白浜 鴎（しらはま かもめ）原作による『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国をはじめ各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞するなど、世界中から注目を浴びている人気作だ。
アニメーション制作は、テレビアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、テレビアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当している。4月6日より、毎週月曜午後11時より、TOKYO MXほかにて放送中。Netflix、ABEMA、クランチロールでは毎週1週間先行で配信されている。
■Nakamura Hak コメント
こちらのお話をいただいた時は、純粋な驚きと、正直なところ不安もありました。
ですが、「とんがり帽子のアトリエ」を読み、私自身とても心を動かされ、その感情のままを曲にすることができたと思っています。
作品に触れ、まず初めに私の中に飛び込んできたのは、「絶望」という言葉でした。
絶望の中で、それでも涙を拭い手を伸ばす登場人物たちと、今生きる全ての人の光ある日々を想い、精一杯、音と言葉を繋いでいきました。
このような作品に参加できたこと、大変光栄です。