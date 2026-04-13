TVアニメ『彼女、お借りします』第5期の第2話となる第50話「レンタルの彼女-カリカノ-」の先行場面カットと予告映像が公開された。

参考：2026年春アニメの注目作はどれ？ 『あかね噺』『LIAR GAME』『日本三國』など5選を紹介

本作は、宮島礼吏による漫画『彼女、お借りします』（講談社『週刊少年マガジン』連載）をアニメ化したシリーズ。2020年にアニメ第1期が放送されて以来、第4期まで展開されてきた。原作漫画は世界累計発行部数1,500万部を突破している。

第2話では「フラれた……」と放心状態な和也は、瑠夏からの電話を受けプールへ向かうことに。木部たちと合流し無理に明るく振る舞うが、千鶴のいない生活に戻るだけだと自分に言い聞かせる。そこへ遅れて現れた千鶴。いつも通り“彼女”を演じる千鶴もまた、麻美とのやりとりを和也に秘密にしたままで……。

第2話では、脚本を広田光毅、絵コンテを木村寛とAleksei Iatsutko、演出を木村寛、キャラクターデザイン監修を平山寛菜がそれぞれ担当する。

あわせて公開された予告映像では、ウォータースライダーを楽しむ千鶴の姿などが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）