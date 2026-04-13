「日経225ミニ」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限1万1839枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1839枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11839( 5839)
ソシエテジェネラル証券 7771( 5771)
バークレイズ証券 4038( 4038)
SBI証券 3695( 1691)
楽天証券 2456( 862)
三菱UFJeスマート 577( 321)
マネックス証券 273( 273)
フィリップ証券 255( 255)
インタラクティブ証券 245( 245)
松井証券 211( 211)
日産証券 109( 109)
JPモルガン証券 30( 30)
ドイツ証券 13( 13)
岩井コスモ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2501( 1)
BNPパリバ証券 2000( 0)
UBS証券 500( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 143782( 143777)
ソシエテジェネラル証券 98638( 98633)
バークレイズ証券 55746( 55746)
SBI証券 56787( 23305)
松井証券 18857( 18857)
楽天証券 31759( 15907)
日産証券 12725( 12725)
サスケハナ・ホンコン 10854( 10854)
JPモルガン証券 7077( 7077)
モルガンMUFG証券 6659( 6653)
三菱UFJeスマート 8739( 5467)
マネックス証券 4733( 4733)
ビーオブエー証券 4348( 4348)
インタラクティブ証券 3701( 3701)
ゴールドマン証券 3621( 3591)
BNPパリバ証券 3142( 3142)
広田証券 2564( 2564)
UBS証券 1737( 1737)
みずほ証券 1406( 1401)
フィリップ証券 1283( 1281)
SMBC日興証券 12( 0)
東海東京証券 5( 0)
野村証券 4( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 176( 176)
ABNクリアリン証券 133( 133)
楽天証券 96( 96)
マネックス証券 46( 46)
フィリップ証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 44( 34)
SBI証券 45( 15)
松井証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11839( 5839)
ソシエテジェネラル証券 7771( 5771)
バークレイズ証券 4038( 4038)
SBI証券 3695( 1691)
楽天証券 2456( 862)
三菱UFJeスマート 577( 321)
マネックス証券 273( 273)
フィリップ証券 255( 255)
インタラクティブ証券 245( 245)
松井証券 211( 211)
日産証券 109( 109)
JPモルガン証券 30( 30)
ドイツ証券 13( 13)
岩井コスモ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2501( 1)
BNPパリバ証券 2000( 0)
UBS証券 500( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 143782( 143777)
ソシエテジェネラル証券 98638( 98633)
バークレイズ証券 55746( 55746)
SBI証券 56787( 23305)
松井証券 18857( 18857)
楽天証券 31759( 15907)
日産証券 12725( 12725)
サスケハナ・ホンコン 10854( 10854)
JPモルガン証券 7077( 7077)
モルガンMUFG証券 6659( 6653)
三菱UFJeスマート 8739( 5467)
マネックス証券 4733( 4733)
ビーオブエー証券 4348( 4348)
インタラクティブ証券 3701( 3701)
ゴールドマン証券 3621( 3591)
BNPパリバ証券 3142( 3142)
広田証券 2564( 2564)
UBS証券 1737( 1737)
みずほ証券 1406( 1401)
フィリップ証券 1283( 1281)
SMBC日興証券 12( 0)
東海東京証券 5( 0)
野村証券 4( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 176( 176)
ABNクリアリン証券 133( 133)
楽天証券 96( 96)
マネックス証券 46( 46)
フィリップ証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 44( 34)
SBI証券 45( 15)
松井証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース