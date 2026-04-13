寝顔がすごすぎるわんこが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万9000回再生を突破し、「ピーナッツで草」「落花生みたいw」「この寝顔は貴重」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ソファで転がっていたら、添い寝しにきた犬→『嬉しいな』と寝顔を見てみたら…『衝撃的な表情』】

愛犬が添い寝にきて…

TikTokアカウント「zushiryo」の投稿主さんは、イングリッシュコッカーのペンネちゃんの日常を紹介しています。この日、ソファに座って寛いでいた投稿主さん。すると、隣にペンネちゃんがやってきたといいます。ペンネちゃんは、投稿主さんにもたれかかるように眠ってしまったとか…♡

ペンネちゃんの可愛い行動に、思わずホッコリしてしまったという投稿主さん。どんな寝顔なのか見てみたくて、そっと覗き込んでみると…。

ペンネちゃんは、顔が落花生のように伸びきり、白目をむいた状態で寝ていたのです…！

落花生みたいな顔に爆笑♪

大好きな投稿主さんの隣で、すっかり安心しきっていたのでしょう。脱力するあまり、顔の輪郭が縦に伸びてしまった模様。もともと面長な顔が更に引き延ばされ、犬とは思えない輪郭になってしまったのです。

また、顔に合わせて目も縦に伸ばされたため、結果として白目をむきだすことに。キッと吊り上がった白目が、怖さを増長していたとか。

もちろん、普段のペンネちゃんはとってもチャーミング。普段の顔と寝顔のギャップに、思わず笑ってしまいますね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「これは確かにしんどいwww」「平和すぎる…」「安心してるんですね」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「zushiryo」には、ペンネちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「zushiryo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。