社会人3年目で手取り月25万、貯金ゼロ。牛丼並盛を食べながら「携帯代滞納」を実家の母に心配され、情けなさに泣いた夜…一念発起から10年、NISA口座に刻まれた「10,490,241円」

十分な給与を受け取りながら、通帳の残高は常に数千円。見栄のために都心の高いマンションに住み、借金を繰り返す日々--。そんな実態はボロボロだった若者が目を覚ましたのは、親に心配をかけた情けなさからでした。そこからいかにして投資の勉強を重ね、資産を億単位まで膨らませたのか。SNSで多くの初心者の背中を押し続けている投資家・たけ氏の著書『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAWA）より、お金の不安を抱えるすべての人が今日から真似できる「損しない資産形成」のはじめの一歩をみていきます。

猛勉強して大学に入学したものの…

高校3年生のころサッカー部を引退して、半年かけて猛勉強して青山学院大学の英米文学科に合格。大学でたくさん本を読もうと意気込んでいました。

でも大学の授業は僕にとって小難しいことが多く、なんか想像していたのとちょっと違うなと思って、文学の学びはほどほどにして大学時代は塾講師のバイトに明け暮れていました。母がもともと小学校の先生ということもあり、将来は学校の先生になるのもいいかもなと思っていたので、塾講師で人に教える経験をしようと考えたのがきっかけです。

大手の進学塾で中学や高校の難関校へ合格させるために、生徒のレベルアップを目指し、難しいこともできるだけわかりやすく伝えようとノートにまとめ、授業に臨んでいました。僕自身も受験の失敗の痛みや成功の喜びを経験してきたからこそ、4年間ずっと塾講師としてやりがいを感じながら学生たちに寄り添い続けてきました。大学3年生のころに学校の先生になるのもいいけど、一度社会に出ていろんな経験をしてから先生になったほうが深みが増してよりいい授業ができるかもしれないと思って、就職活動をはじめました。

将来特に「何かこれがやりたい！」というものがなく、自分の軸がブレブレでした。就活でも「とりあえず給料が高くて安定してそうな総合商社」を受けて見事に全滅。落ち込んでいる中、とあるベンチャー企業の社長セミナーで「安定を会社（外）に求めるのって、ただ会社の看板を借りてるだけだよね」 「どこでも通用できる人（内）になるのが真の安定だよね」という言葉を聞いて稲妻が走りました。

あぁ、僕は「会社の看板」に惹かれて何も調べずに、ただ親へ入社報告をしたときに喜ばれる企業に入ろうと思っていただけなんだなと。そう気づいてから、僕は「個で稼ぐ力」を身につけるために、あえてハードなインターネット広告の世界に飛び込む決意をしました。

会社員として働いていた過去…牛丼“並盛”を食べながら涙した、母からの電話

2010年、新卒でインターネット広告の代理店に入社した僕は、毎日朝から終電まで必死に働いていました。営業職だったので、毎日テレアポの日々を送りました。たくさんアポが取れるようになったら営業に行っていいよと先輩に言われたので、必死に電話をしてアポを取っていました。「圧倒的な量からこそ質が生まれる」と考えて、社会人3年目までは記憶がないぐらい働いた結果、実力もメキメキついて社員総会で何度も表彰されるようになりました。

社会人3年目には手取りで25万円くらいもらえるようになり、周りからは「デキる若手」に見えていたかもしれません。でも、実態はボロボロでした。毎日仕事終わりに会社の仲間と飲み会で愚痴をこぼしたり、見栄を張って都心の高いマンションに住んでいました。通帳の残高は常に数千円。足りなくなればカード払いで「未来の自分」から借金をしてその日をしのぐ。まさに「自転車操業」の毎日でした。

正直、将来のことはあまり考えておらず、今が楽しければいいかなと思っていました。

そんな僕の目を覚まさせた、ある事件があります。

給料日前日の夜。財布にお金がなかったので、牛丼チェーン店で「大盛」をあきらめ、「並盛」をひとりで食べていたときのことです。実家の母から一本の電話が入りました。

「携帯代、払えてないんじゃない？ 料金未納のお知らせが来たよ。あなた本当にお金、大丈夫なの？」

数千円の携帯代すら払えず、親に心配をかけ情けない思いをさせてしまいました。電話を切ったあと恥ずかしさと情けなさで胸がぎゅっと締め付けられるような気持ちになりました。

「自分は何をやっているんだ……。こんな生活はずっと続けられないな……」と涙がこぼれそうになりました。

これがきっかけとなり将来のために真剣にお金に向き合っていくことを決心しました。

どん底から「1億円」へ

貯金ゼロの僕でも当時無理なくお金を増やせるようになったきっかけは、会社の「従業員持株会」でした。給料から天引きで自社株を買うことで奨励金として5%もらえるような仕組みです。給料から自動で引かれるので「最初からなかったもの」として生活していました。先取り貯金ならぬ「先取り投資」をすることで貯金が苦手な僕でも強制的に貯め続けることができました。

自社株は売るつもりはなかったので、自社株だけでなく他社の株も買ってお金を増やしたいと思ってマネー雑誌や投資の本を読み漁って日々勉強していきました。勉強して知識をつけていく中で、「お金がたくさんあれば、選択肢が広がって、自由に人生を生きられる！」と確信し、将来はお金で困らないようにするために投資をはじめていこうと決心しました。

2013年は貯金ゼロでしたが、会社の給料だけでなく副業にもチャレンジして入金力を高めていきました。2016年に結婚してからも夫婦共働きでせっせとお金を貯めつつ、都内の家賃8万円の古い家に住み固定費を削減しながら余裕資金をどんどん投資に回し続けました。

その結果、約10年で資産1億円になりました。もちろん、それまでの過程では株で200万円以上の損失をしたりと失敗をたくさん経験しました。

「もっと早く知っておけば……」と後悔したことも数えきれません。だからこそ、学校では教えてくれない、この「投資」という必修科目を、みんなに伝えたい。

［図表］ 出所：『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしましょう』（KADOKAWA）より抜粋

大学時代の4年間の塾講師経験を活かし「中学生でもわかる」をモットーにSNSで手書きノートを撮影して発信をはじめたところ、「初心者ですが、初めて理解できました！」 「不安だったけど、新NISAをはじめられました！」 「たけさんに背中を押していただいたおかげです！」といったうれしい声を、毎日たくさんいただけるようになりました。

必要なのは「このままじゃダメだ」という今の気持ちと、少額でも一歩を踏み出す勇気だけです。かつての僕と同じように、「貯金ゼロ」「知識ゼロ」「将来が不安」「でも何からはじめればいいかわからない」と悩んでいるあなたへ。一緒に、未来を変えていきましょう。

たけ

投資家