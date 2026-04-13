世界3大ミスコン『ミス・ワールド』の準グランプリに輝いたこともある超セレブ美人ママが超豪華な田園調布に建つ自宅を公開。驚愕の声が上がった。

【映像】46畳のリビング、天窓付きのバスルーム…3億5000万円の豪邸内部

ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ3人が、リアルなママの視点から本音で語り合い、多様な価値観のママたちに寄り添っていく。

今回『のぞき見！隣のママ』のコーナーで番組が密着したのは世界3大ミスコン『ミス・ワールド』の準グランプリに輝いたこともある超セレブ美人ママ・エリさん（38歳）。都内屈指の高級住宅街・田園調布に建てられた豪華な1軒家にお邪魔した。

出迎えてくれたのは夫のカズヘイさん（37歳）と娘のコハちゃん（7歳）、そしてエリさん。階段を上がり、2階に広がるリビングに「いい家だね〜！」「すごい！」「ひろーい」とスタジオでは驚愕の声が上がった。なんと、リビングは46畳の広さ。食洗器やオーブンといったキッチン家電はドイツの高級家電・ミーレで揃えていると言う。

この６LDKの豪邸は5年前に建築したもので、竣工費は総額3億5000万円（土地代含む）。こだわりのお風呂は天井が高く、天窓から太陽の明かりが入り込む設計だと紹介してくれた。

なお、エリさんは自宅の一部を1時間3万8500円の高級ロケスタジオとして貸し出すなど、自宅をビジネスに利用。「東京P.D.視庁広報2係」（フジテレビ系）や「おコメの女ー国税局資料調査課・雑国室一」（テレビ朝日系）のロケ地としても使われている。