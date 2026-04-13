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資金ショートを防ぎたいなら絶対に〇〇を作成しろ！生き残るための方法を特別に教えます。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「資金ショートを防ぎたいなら絶対に〇〇を作成しろ！生き残るための方法を特別に教えます。」と題した動画を公開した。これまで1万社以上に黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、経営者が数字に強くなるための必須ツールである「試算表」の重要性と、その構造について解説している。



市ノ澤氏は冒頭、試算表を一言で「最新の自社の数字を把握するツール」と定義する。決算書が1年に1回しか作成されないのに対し、月次などで作成される試算表は直近の経営状況を確認できるため、迅速な経営改善や銀行からの期中融資を受ける際に欠かせないという。そのため、試算表を作っていない会社は金融機関から「全く数字を見ていない会社」とみなされ、「そもそも論外。無いとヤバいというレベル」と強い言葉で警鐘を鳴らした。



続いて市ノ澤氏は、ホワイトボードを用いて試算表の構造を解説する。現代の多くの会社は会計システムを利用しており、日々の取引を入力すれば自動で試算表が出来上がるが、「作り方を理解していくことによって、この試算表の中身・意味が理解できるようになる」と、あえて手書きで構造を学ぶ意義を語る。動画内では「合計残高試算表」を例に挙げ、貸借対照表と損益計算書の科目が一覧になっている構造を説明。期首の数字からスタートし、売掛金の発生や現金の回収、商品の仕入れ、借入金の返済といった期中の具体的な取引が、借方と貸方にどのように足し引きされ、最終的な残高として残るのかを実演した。また、左右の差額が利益として純資産の部に蓄積されていく流れにも言及している。



最後に市ノ澤氏は、「数字は鮮度が命」と断言する。半年遅れや年に1回の数字の把握では会社を改善することは不可能であり、「最低でも月次で数字を確認しろ」とアドバイス。タイムリーに自社の状況を把握し、改善行動をとっていくことの重要性を強調して動画を締めくくった。