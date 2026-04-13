歌手・市川由紀乃が8日、自身のブログを更新。復帰後初めてウイッグを着用せずに音楽番組に出演したことを明かし、共演者についても思いを記した。



【写真】病を経験した2人 ウイッグなしの市川由紀乃とシングルマザーの女性歌手

市川は「『うたコン』の幕開きは髙橋真梨子さん。優しく深みのある歌声を間近で聴くことができて幸せでした。そして嬉しい出会い、再会もありました。」と続け、7日に放送されたNHKの音楽番組「うたコン」に出演した際のことを振り返った。



2024年7月に卵巣がんの摘出手術を受けた市川。活動休止を経て、翌25年2月に復帰。抗がん剤治療の副作用で体毛を失ったことを明かし、昨秋もボリューム不足でウイッグの使用が続いていることを明かしていた。この日は「気づいてくださいました？」とファンに問いかけ、今後も併用を示唆しながらも「復帰後、ウィッグなしでのテレビ出演は初めてでしたのでドキドキでしたが嬉しかったです。」と“地毛デビュー記念日”だったことを報告した。



番組ではシンガー・ソングライターの岡村孝子と共演。「病に打ち克って素晴らしい歌声を再び届けてくださいました。大きな試練を乗り越え戻ってきてくださった岡村さんの歌声に生きる力をいただき涙が溢れました。これからも夢をあきらめず生きていきたいと思いました。」と、岡村の代表曲「夢をあきらめないで」(1987年)になぞらえて思いをつづる。



1982年、女性デュオ・あみんとして「待つわ」でデビューした岡村。2019年には急性白血病を患っている。同年4月に診断され、さい帯血移植を経て退院。抗がん剤治療の影響で背骨を6カ所骨折するなど病との闘いを乗り越えて、同年9月には復帰コンサートを開催している。



また、岡村は元プロ野球選手の石井浩郎氏(参院議員)と1997年に結婚し、同年に長女が誕生しているが、2003年に離婚。復帰後、テレビ番組で「シングルマザーなので娘を残して今死ぬわけにはいかないと思って」と当時の心境を語っている。岡村もインスタグラムに市川との2ショットをアップ。「貴重なひととき ありがとうございました 同じく闘病を経験された市川由紀乃さんとの写真 お身体 大切に」と体調を気遣っていた。



市川は「メンバーの一員になりきって一緒に撮影」した女性4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズとの写真や久々の再会だったという歌手・JUJUにも「舞台裏でもいろいろなお話ができて夢のようなひとときでした」と触れた。さらに司会の俳優・谷原章介、NHKの石橋亜紗アナウンサーやスタッフへの感謝で結んだ。



（よろず～ニュース編集部）