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新築ピカピカの建売住宅か、少し価格が抑えられた築20年の中古住宅か。普通に考えれば「新しい方が安心」と思いがちですが、実は2026年現在の住宅市場において、築20年の物件は「賢い買い手だけが手に入れられるお宝」になる可能性を秘めています。

今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所取締役の田村啓さんが、スペックと資産価値の両面から、築20年物件を選ぶべき理由をプロの視点で解説します。



■ 1. 構造と耐震の「ボトムライン」は新築と大差ない

「築20年だと地震が心配」という声も多いですが、実は今の新築建売と構造上の基本的な考え方は共通しています。

・「2000年基準」の壁をクリア： 木造住宅の運命を分けるのは「2000年の法改正」です。築20年（2006年前後）の物件はこの基準をクリアしており、耐震性能の基礎レベルは今の新築建売（耐震等級1の場合）とほぼ同等です。

・断熱・気密性能の「後付け」は難しくない： 今の建売でも、特にアピールがなければ気密性能（隙間の少なさ）は築20年と大差ありません。断熱も、内窓の設置や屋根裏への断熱材追加といったリフォームで、現行の義務化基準まで容易に引き上げることが可能です。



■ 2.「足切りライン」をクリアしている安心感

2025年4月から新築の省エネ基準が義務化されましたが、築20年物件は1999年に定められた「次世代省エネ基準」の時期に重なっています。

・基準の連続性： 当時のしっかりした会社が建てた家であれば、今の義務化基準（断熱等級4相当）に近いスペックを元々持っていることが多いのです。大幅な解体工事を伴わなくても、少しの手入れで現代の基準に並ぶことができるため、コストパフォーマンスが非常に高いと言えます。



■ 3. 未来の資産価値を決めるのは「自称」か「証明」か

田村さんが最も強調するのが、「住宅の性能を証明する書類」の有無です。これが将来、家を手放す際の価格を左右します。

・書類がない新築 vs 書類がある築20年： 最近の新築でも、稀に「長期優良住宅」や「住宅性能評価」の認定を受けていない物件があります。その場合、将来売る時に「高性能なはずだ」という「自称」になってしまいます。

・「お宝」としての築20年物件： もし検討中の築20年物件に「住宅性能評価書」や「長期優良住宅」の認定通知書が残っていれば、それは間違いなく掘り出し物です。公的なエビデンスがあることで、将来の売却時や、2026年以降の税制優遇（住宅ローン控除など）において有利に働く可能性が高まります。



【まとめ】「今の納得」と「未来の評価」をセットで考える

「新しいから安心」というフィルターを一度外してみると、築20年という年代は、価格の安さと構造の安定感が両立する絶妙なバランスにあることがわかります。

ただし、メンテナンスの履歴や書類の有無を後回しにして決めてしまうと、将来の住み替え時に選択肢を狭めてしまうことになりかねません。せっかくの大きな買い物だからこそ、今のコンディションを正しく把握し、将来の自分へ「安心」をプレゼントする準備が必要です。

見えない構造の不安や、公的書類の妥当性をプロの目で見極めるために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを「住まいの最終チェック」として活用しましょう。

気になる箇所をすっきり整えて、今の暮らしやすさと将来の資産価値、その両方に納得した上で、最高の家選びを実現しましょう！