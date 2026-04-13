後藤のアシストから伊藤がゴールをマーク

ベルギー1部シント＝トロイデンは、4月11日に行われたプレーオフ第2節でクラブ・ブルッヘと対戦し、1-2で敗れた。

日本人6選手が先発出場した一戦で、FW後藤啓介のアシストからMF伊藤涼太郎が沈めた先制ゴールのパスワークに反響を呼んでいる。

前半22分、シント＝トロイデンの流れるようなパスワークから試合が動く左サイドバックのDF畑大雅が縦パスを入れると、MFイリアス・セヴァウイとのリターンパスを交えて前進。中央へ送られたボールに対し、エリア内のMF山本理仁が再び後藤へパスを出す。これを受けた後藤が右足でフリックして背後へ流すと、走り込んだ伊藤が冷静にGKの股下を抜くシュートを流し込んだ。

日本人4選手が局面に関与した鮮やかな連係について、現地メディアも「ワールドクラス」「為す術がない」と最大級の賛辞を送っている。試合は後半に逆転を許して連敗を喫したものの、劣勢を跳ね返すような華麗な崩しは強烈なインパクトを残した。

SNS上では「ベルギーリーグのレベルを逸脱してない？」「何回も見てしまう芸術的パスワーク」「美しすぎる！」「完璧すぎる連係」「鳥肌立つレベル」「オシャレ過ぎる」「うますぎる」「凄すぎる」「日本代表みたいな崩し」「なんだこのゴール」「えぐ！」「崩しやば！」「なんという崩しや」「芸術品ぐらい綺麗」「芸術ですね」といった絶賛のコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）