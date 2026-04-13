初のグアムロケ！天羽希純、『週プレ』巻頭グラビアで魅せた絶品ムチムチボディ♡
天羽希純が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号表紙＆巻頭グラビアに登場！
【プロフィール】
天羽希純（あまう・きすみ）
8月12日生まれ 東京都出身
2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。現在はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動中！
公式X【@amau_kisumi】
公式Instagram【@amaukisumi】
今号の『週プレ』は、絶品ムチムチボディ！天羽希純の表紙＆巻頭グラビアに初のグアムロケに密着したDVD映像は41分！ メリハリ際立つスレンダーボディ・奥村桃夏、人気声優・鷲見友美ジェナが美しすぎるスタイルを大胆披露！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの天羽希純『週プレ プラス！』アザーカット集「いくぜ！最高到達点!! ～prologue～」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月13日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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