初のグアムロケ！天羽希純、『週プレ』巻頭グラビアで魅せた絶品ムチムチボディ♡

天羽希純が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号表紙＆巻頭グラビアに登場！

天羽希純 ©前康輔／集英社

【プロフィール】

天羽希純（あまう・きすみ）

8月12日生まれ 東京都出身

2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。現在はタレントとしてグラビア、バラエティ番組などを中心に活動中！

公式X【@amau_kisumi】

公式Instagram【@amaukisumi】

今号の『週プレ』は、絶品ムチムチボディ！天羽希純の表紙＆巻頭グラビアに初のグアムロケに密着したDVD映像は41分！ メリハリ際立つスレンダーボディ・奥村桃夏、人気声優・鷲見友美ジェナが美しすぎるスタイルを大胆披露！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの天羽希純『週プレ プラス！』アザーカット集「いくぜ！最高到達点!! ～prologue～」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月13日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

天羽希純『週プレ プラス！』アザーカット集「いくぜ！最高到達点!! ～prologue～」©前康輔／集英社

＜特集情報＞

四輪ドライバーから大ブーイング「車道のチャリをどうにかしてくれ！」、全7チェーンを徹底調査！地方系「コスパ最強スーパー」戦国時代“その店にしかない魅力”グランプリ！ 日本の石油は枯渇しないが、原油の高騰は終わらない!! などなど・・・

『週刊プレイボーイ』17号は4月13日に発売！