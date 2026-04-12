デンソーが悲願のWリーグ初優勝…MVPの髙田真希「成功する人は、成功するまで続けた人」

4月12日、京王アリーナTOKYOで「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」ファイナルGAME4が行われ、デンソーアイリスが70－51でトヨタ自動車アンテロープスに勝利した。今シリーズの対戦成績を3勝1敗とし、チーム史上初のリーグ優勝を達成した。

試合終了後には表彰式が行われ、プレーオフMVPには髙田真希（デンソー）が初選出された。また、プレーオフベスト5には、川井麻衣、髙田、シラソハナファトージャのデンソー勢に加え、オコンクウォスーザンアマカ、山本麻衣（ともにトヨタ自動車）が名を連ねた。

◆■18年目でつかんだ初栄冠…髙田が語る継続の大切さ

MVPに輝いた髙田は、試合後のオンコートインタビューで「最高です！ありがとうございます！」と喜びを爆発させた。レギュラーシーズン1位としてリーグを引っ張ったトヨタ自動車と最高の舞台で戦い合えたことを「すごくうれしいです」と称えつつ、何度も跳ね返されてきたファイナルについて「ファンの人たちと悲しい思いをたくさんしてきたので、今日ぐらいは皆さんと喜びたいなと思って。……やりました！皆さん！皆さんもおめでとうございます！」とファンとともに歓喜の瞬間を分かち合った。

18年続けてきてようやくつかんだ初優勝。高校3年生でデンソーへの入団を決めた当時、チームが入替戦を戦っていたことに触れ、「何度も諦めたくなるような場面もたくさんありましたが、やり続けたこと、継続してきたことが優勝に近づけたかなと思います」と振り返る。

さらに「『成功する人は、成功するまで続けた人』だと思っています」と力を込め、「途中でやめたくなったり、投げ出したくなる場面もたくさんありますけど、続けていくことでこうしていいこともあるんだなという風に、私自身も今感じました」と継続することの大切さを力強く語った。

そして「皆さんもそういう場面があったら、とにかくやり続けることの大切さを、たぶんこの優勝で感じてもらえたら、私自身も優勝した意義があるかなと思います」とメッセージを送り、「これからも女子バスケットの発展に皆さんは欠かせないので、もっともっと応援してください」と笑顔で締めくくった。

■プレーオフ表彰選手

MVPとベスト5を受賞した髙田を中心に（左から）トヨタの山本、デンソーの川井、ソハナ、トヨタのアマカ [写真]＝W LEAGUE

【MVP】



髙田真希（デンソー）

【ベスト5】



川井麻衣（デンソー）



髙田真希（デンソー）



シラソハナファトージャ（デンソー）



オコンクウォスーザンアマカ（トヨタ自動車）



山本麻衣（トヨタ自動車）



18年間、待ち望み続けた頂点の景色。

優勝の瞬間、髙田真希の顔には笑顔が浮かぶ。@Takada08 @IRIS_DENSO#Wリーグプレーオフ #Wリーグ pic.twitter.com/klLp8nNbpS

- W LEAGUE（Wリーグ） (@wjbl_official) April 12, 2026

【動画】悲願の優勝を果たした髙田は喜びを隠さなかった