くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）が12日、2回目の放送を迎えた。

ニュースの素朴な疑問を専門家がその場で解消する情報番組。冒頭は、上田と、先週に引き続いて登場したお笑いコンビ、品川庄司の庄司智春との掛け合いから始まった。この番組の前に放送されていた「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）を庄司が引き合いに出し「オープニングの爆笑さん（サンデー・ジャポンでMCを務めるお笑いコンビ、爆笑問題）と上田さんとの絡みが2分間あるじゃないですか。先週、例えツッコミ5つやっているんです」と早速ツッコんだ。

上田が「何のチェックをしている。しなくていいわ」と返すと、「すごいですよ、2分間で」「そこ、メインじゃない。こっちが本編なんだ」「勉強させていただいております」「どこの勉強してんだよ」とかぶせた。

続いて、同じく2週連続登場のお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーに話を振ると、「先ほどのやりとりでびっくりしました。この番組、収録だったんですね。気づかなかった」とボケをカマされた。これには上田が「生でやってるわ。カズレーザーはこっちの専門家の方にすわっていただいてもいいんだけど」と水を向けた。カズレーザーは、「ギャラ次第で」と即答した。上田は、「ギャラで仕事を決めるな。いやらしい男だよ」とバッサリだった。

その後、男性アイドルグループTravis Japanのメンバー川島如恵留にも話を向けた。「川島君、先週『サンジャポ』出て、今週こっち出て、TBSのこの時間帯を荒稼ぎの場だと思っている」とズバッというと、こちらは「ガンガン行きたいと思います」とド直球で返されていた。