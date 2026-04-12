その腸活、実は逆効果かも！？ 便秘がち＆下腹ぽっこり「だら〜ん腸タイプ」は要注意！


【画像で見る】自分の腸タイプを知ろう！「4大腸タイプ診断テスト」

食生活や性格、腸内細菌などによって、腸の状態は人それぞれ。よかれと思って実践している腸活が、実は合っていないことも!? 自分の腸タイプを知って、ベストな腸活に切り替えてみませんか？　今回は、腸が長めで重力に負けがちな「だら〜ん腸タイプ」の人におすすめの腸活をご紹介します！

工藤あき先生


教えてくれたのは▷工藤あき先生

医師。専門は内科・消化器内科。腸活×菌活を生かした美肌・エイジングケア治療に定評があり、自身も「むき卵肌ドクター」として発信。著書に『老けない人が食べているもの』（アスコム）などがある。

■腸が長めで重力に負けがち「だら〜ん腸タイプ」

腸が長めで重力に負けがち「だら〜ん腸」タイプ


□子どもの頃から便秘がち

□下腹がぽっこり出ている

□運動は嫌い

□気づくと猫背

■「だら〜ん腸タイプ」特徴と原因

曲がり角が急で便が通りにくい！

大腸は、縦向きの一部しか固定されていません。横向きの横行結腸は腹筋だけで支えられているため、腸が長い人や腹筋が弱い人は、だら〜んと下がりがち。すると曲がり角が急になったり、ほかの部分を圧迫して、便が通りにくくなります。通過に時間がかかり水分を奪われるため、便は硬化。子どもの頃から便秘体質な人も。

■おすすめ腸活【食事編】

おすすめ腸活【食事編】腸の中をツルンと通るネバネバ食材を！


腸の中をツルンと通るネバネバ食材を！

だら〜ん腸タイプは、便を増やすより運ぶことを重視。「水に溶けてぬるぬるする」「便を包み腸の通りをよくする」などの特徴を持つ水溶性食物繊維をとりましょう。めかぶ、わかめ、なめこなどが◎！

■おすすめ腸活【生活習慣編】

おすすめ腸活【生活習慣編】大股歩きで外から刺激する


大股歩きで外から刺激する

おなかをひねったり、さすったりして刺激すると、便が通りやすくなります。また、脚を大きく動かすことで、排便に関わるインナーマッスル「腸腰筋」が鍛えられるので、大股歩きや階段の1段飛ばしもおすすめ。

■これは避けて！繊維質の食べ物を過剰にとる

これは避けて！繊維質の食べ物を過剰にとる


便秘にいいごぼうやキャベツなどの不溶性食物繊維ですが、だら〜ん腸タイプは便を運ぶ力が弱いため、かえって出にくくなってしまうことも。とり過ぎに注意し、とるときは水分と一緒に、が鉄則です。

＊　＊　＊

腸活をしているのに、おなかの調子が良くなる兆しが感じられない人は、自分の腸タイプに合った腸活に切り替えてみてください！

イラスト／しまだなな　編集協力／及川愛子

文＝徳永陽子