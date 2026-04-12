包丁いらず＆節約。もやし1袋×豚こまで驚きのボリューム！パパッと『簡単かき揚げ』

豚こま肉ともやしを使って、手軽に作れるかき揚げ。しっかりとしたうまみと食べごたえがありながら、軽やかな仕上がりで食べやすいのが魅力です。青のりを加えることで香ばしさもアップし、揚げたてはカリッとした食感が楽しめます。身近な材料でパパッと作れる、満足感のある一品です。

豚こまともやしのかき揚げ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……250g

もやし……1袋（約200g）

〈ころも〉

小麦粉……1/2カップ

冷水……1/3カップ

青のり……小さじ1

塩……小さじ1/2

揚げ油……3カップ

好みでめんつゆ（ストレート）……適宜

作り方

（1）たねを作る

もやしは、しっかりと水けを拭き取る。豚肉は大きければ食べやすくちぎり、大きめのボールに入れる。もやしを加えて混ぜる。

（2）ころもを混ぜてからめる

別のボールにころもの材料を入れ、菜箸で10回ほど、だまが残るくらいに混ぜる。（1）に加えて全体にからめる。

（3）成形する

フライパンに揚げ油を入れて低温（150〜160℃。ころもを数滴落とすと、底まで沈んでゆらゆらと浮いてくる程度）に熱する。手にサラダ油少々（分量外）をつけ、（2）を6等分して直径9cm程度の平らな円形にまとめる。

（4）揚げる

（3）を熱い油に3個入れ、スプーンで揚げ油をかけながら3〜4分揚げる。上下を返して3分揚げ、油をきる。残りも同様に揚げる。器に盛り、好みでめんつゆを添える。

ころもに青のりを混ぜ込んで、香りのいいかき揚げに。豚こまは大きいものだけちぎればOKと、気軽に作れるのもうれしいポイントです。冷蔵庫にあるもので手軽に作れて、食べごたえも十分。ぜひ作ってみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）