包丁いらず＆節約。もやし1袋×豚こまで驚きのボリューム！パパッと『簡単かき揚げ』
豚こま肉ともやしを使って、手軽に作れるかき揚げ。しっかりとしたうまみと食べごたえがありながら、軽やかな仕上がりで食べやすいのが魅力です。青のりを加えることで香ばしさもアップし、揚げたてはカリッとした食感が楽しめます。身近な材料でパパッと作れる、満足感のある一品です。
豚こまともやしのかき揚げ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……250g
もやし……1袋（約200g）
〈ころも〉
小麦粉……1/2カップ
冷水……1/3カップ
青のり……小さじ1
塩……小さじ1/2
揚げ油……3カップ
好みでめんつゆ（ストレート）……適宜
作り方
（1）たねを作る
もやしは、しっかりと水けを拭き取る。豚肉は大きければ食べやすくちぎり、大きめのボールに入れる。もやしを加えて混ぜる。
（2）ころもを混ぜてからめる
別のボールにころもの材料を入れ、菜箸で10回ほど、だまが残るくらいに混ぜる。（1）に加えて全体にからめる。
（3）成形する
フライパンに揚げ油を入れて低温（150〜160℃。ころもを数滴落とすと、底まで沈んでゆらゆらと浮いてくる程度）に熱する。手にサラダ油少々（分量外）をつけ、（2）を6等分して直径9cm程度の平らな円形にまとめる。
（4）揚げる
（3）を熱い油に3個入れ、スプーンで揚げ油をかけながら3〜4分揚げる。上下を返して3分揚げ、油をきる。残りも同様に揚げる。器に盛り、好みでめんつゆを添える。
ころもに青のりを混ぜ込んで、香りのいいかき揚げに。豚こまは大きいものだけちぎればOKと、気軽に作れるのもうれしいポイントです。冷蔵庫にあるもので手軽に作れて、食べごたえも十分。ぜひ作ってみてくださいね。
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。