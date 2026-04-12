後藤祐樹の美人娘、20歳の近影が「最高！」「めっちゃ可愛い」と絶賛の声 アイドルとして活躍中
元モーニング娘。の後藤真希の弟で、千葉県八街市議の後藤祐樹の長女、女性アイドルグループ「ukka」のメンバー・芹澤もあが、12日までにInstagramを更新。香港で撮影された近影を披露した。
【写真】後藤祐樹の美人娘20歳、アイドル姿にネット衝撃 大胆な“グラビア姿”も（7枚）
2024年9月5日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて初のグラビアに挑戦し「スタイル抜群」などと注目を集めた芹澤。自身のSNSで度々公開しているオフショットなどにも多くの反響が寄せられている。
そんな芹澤が「香港遠征楽しかった」と投稿したのは香港で撮影されたオフショット。写真には、ノースリーブ×笑顔でカメラにピースする様子などが収められている。ファンからは「最高！」「めっちゃ可愛い」などの声や、多数の「いいね！」が集まった。
■芹澤もあ
2006年1月18日生まれの19歳。東京都出身。身長160cm。趣味はオセロ、早食い。スターダストプロモーション所属。2022年11月に父・後藤祐樹氏がYoutubeで、芹澤がアイドル活動をしていることを公表し話題となっていた。
引用：「芹澤もあ」Instagram（@moa_serizawa）
【写真】後藤祐樹の美人娘20歳、アイドル姿にネット衝撃 大胆な“グラビア姿”も（7枚）
2024年9月5日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて初のグラビアに挑戦し「スタイル抜群」などと注目を集めた芹澤。自身のSNSで度々公開しているオフショットなどにも多くの反響が寄せられている。
■芹澤もあ
2006年1月18日生まれの19歳。東京都出身。身長160cm。趣味はオセロ、早食い。スターダストプロモーション所属。2022年11月に父・後藤祐樹氏がYoutubeで、芹澤がアイドル活動をしていることを公表し話題となっていた。
引用：「芹澤もあ」Instagram（@moa_serizawa）