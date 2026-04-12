〈最近「レースチラ見せファッション」が流行っているのマジか！？〉〈ハミ出てるけど大丈夫？って思っちゃう〉──近年、日本で下着をチラ見せするようなファッションが流行しているという。

【写真を見る】レース部分やリボンの装飾を“チラ見せ” スタイル、一部売り切れとなったユニクロのショーツ

ズボンのウエストバンドの上から、下着のレース部分やリボンの装飾を"チラ見せ"させる着こなしのことだが、SNSでは冒頭のような困惑の声もあがっている。

たしかに、公共の場においてアンダーウェアは「見せない」のが一般的。一部分とはいえ露出させることに賛否両論が巻き起こるのは自然なことだろう。

一方で、SNS上などでは〈セクシーで可愛い！〉〈夏に着るピチTと絶対相性いい！〉とポジティブな声が多く、日本の芸能人や海外セレブのなかにもそのスタイルを取り入れる人は少なくない。

女優・水原希子（35）は、2025年7月、ライフスタイル・ファッションブランドとのコラボ商品を発表した際に、ジーンズやスウェットから繊細なレース部分を覗かせる着こなしを披露。また、BLACKPINKのリサ（LISA）も、自身のインスタグラムで公開したプライベートショットにおいて、たびたび登場させている。

またSNSでは、ユニクロが販売する「ソフトモダールショーツ」がこのファッションにピッタリだとして反響を呼んだ。実際、ネット在庫を見ると当該商品は一部売り切れになっている。

"見せパン"は「見えてもOK」

ファッション編集者・軍地彩弓氏はこうした服装につて、「女子の間では、もはや"当たり前"の感覚になっている」と語る。

「たしかに昨今、"見せパン"のブームが到来しています。背景には、2020年あたりから始まったY2Kブームがあります。2000年代ファッションのリバイバルと共に、ローライズパンツ、ヘソ出しファッションが復活。米ブランド『Calvin Klein（カルバン・クライン）』のほか、伊ブランド『DIESEL（ディーゼル）』や『GIORGIO ARMANI（ジョルジオ・アルマーニ）』からもロゴ入りパンツが登場しています。

実は"見せパン"の流行は、大きく分けて現在3回目。元祖は1980年代、『Calvin Klein』のロゴ入りパンツを見せるスタイルが一世を風靡。ローカライズデニムに合わせるスタイルが流行り、1990年代に渋カジがブームになると腰履きスタイルがすっかり定着。ずるずるしたパンツにトランクスを見せるファッションが普通になりました。

第2次ブームは2000年代。安室奈美恵さんに代表される平成ギャルファッションの時も、積極的に"見せパン"を取り入れる女子は多かったです」（軍地彩弓氏）

とはいえ、露出の程度やTPOをめぐっては議論の的になることも。軍地氏は、「見せていいパンツ、ダメなパンツに明解なルールはないのですが、ある程度おしゃれに見えるものを選ぶべきかと思います」と話す。

「公の場所であまりに露出が多いものは避けるべきでしょう。

ただ、ファッションとは本人が楽しむもの。既存のルールを破ることも"ファッション"であるので、見慣れないファッションでもマナーを守っていれば、他人がどうこう言うのも野暮というものでしょう。

今夏に向けて、ウエスト部分や裾部分にレースがあしらわれているアイテムが多く登場。（前述した）ユニクロのショーツも人気です。"見せパン"もどきですが、これもファッション。基本的に"見せパン"は見えてもOKゾーンです」

トレンドは一周する、とはよく言うが、この夏は2000年代さながらの"見せパン"スタイルが街中に溢れかえるかもしれない──。