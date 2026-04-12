パーキンソン病と闘う米俳優マイケル・J・フォックス（64）が死亡したと米ニュース専門局CNNが報じたのち、本人が元気であることを明かして誤報だと自ら否定した。ことの発端はCNNが8日、フォックスを追悼する動画と記事を配信したことだった。

その後フォックスは自身のSNSで、「テレビをつけたらCNNが自分の死亡を報じていたら、どう反応しますか？」とユーモアたっぷりに投稿して自らの死亡報道に言及。チャンネルを変える、妻に電話する、あるいは”年に1度あることだ”と受け入れるなど考えられる反応を冗談交じりに列挙し、「世界が終るかと思ったけど、どうやら僕だけの思い込みだったみたい。僕は大丈夫だよ」と書き込んでファンを安心させた。

CNNはすぐに記事を削除して訂正。フォックスや家族に謝罪し、誤報であることを認めた。誤報の理由は分かっていないが、著名人の死亡記事や追悼記事を事前に作成して準備しておくことは報道機関においてよくあることで、誤って下書き保存すべき記事を公開してしまった可能性が取り沙汰されている。

フォックスは2008年にもYahoo！ニュースを装った偽サイトに死亡記事が掲載されたことがある。

フォックスの広報担当者も、米ニュースサイトTMZに「昨日（ロサンゼルスで開催された大規模テレビフェスティバル）ペイリーフェストに参加し、ステージに登場してインタビューも受けていた」と語り、死亡報道を否定している。

80年代に米映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズで一世を風靡したフォックスは、29歳だった1991年に若年性パーキンソン病と診断されたことを98年に公表。闘病しながら自身の名前を冠にした財団を設立してパーキンソン病の研究や治療法発見に尽力している。2000年にドラマ「スピン・シティ」を降板して1度は俳優業を引退したものの、数年後にテレビドラマのゲスト出演などで仕事復帰。しかし、2020年に記憶力の低下を理由に2度目の引退を表明した。（千歳香奈子）