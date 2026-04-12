「スーパーフライ級１０回戦」（１１日、両国国技館）

２１年世界選手権金メダリストでＷＢＣ世界スーパーフライ級１位の坪井智也（２９）＝帝拳＝と、元世界２階級制覇王者のペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝の試合は、偶然のバッティングによる負傷でゲバラが試合続行不可能となった。

世界前哨戦として位置づけた一戦が、まさかの幕切れだ。２回２３秒。右ストレートをかいくぐった坪井の頭と、踏み込んだゲバラの額が衝突した。ゲバラは叫び声を上げてキャンバスに大の字。レフェリーが駆け寄っても、うなだれたまま続行の意志を示さず、そのまま試合は終了となった。

ゲバラはタオルで全身を巻かれて担架で引き上げ、坪井は両手を合わせて観客に謝罪。会見で「僕は全く痛くなかった」と話し、「練習してきたことを出す前に終わってしまって残念な気持ち」と肩を落とした。

日本男子初のアマチュア世界王者の実績を引っさげて昨年３月にプロデビューし、３戦無敗とわずか１年で順調に世界への階段を上っていたが、不完全燃焼の無効試合。「けがもないので、すぐにやりたい」と次戦を待ち望んだ。