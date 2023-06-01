桑田佳祐の新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」が、TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌に起用。また、あわせてノンクレジットエンディング映像も公開となった。

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本楽曲は、心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡む、キャッチーで軽快なイントロから始まり、明るく飄々とした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中を押すかのようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソング。タイトルに“AKANE”というワードが入っているように、主人公の桜咲朱音を想起させるワードも多く、桑田が『あかね噺』に贈る、最大級の敬意と愛情が詰まった楽曲となっている。

作詞作曲をいずれも桑田が手掛ける完全書き下ろし楽曲は、同作オープニング主題歌の「人誑し / ひとたらし」がキャリア史上初だったが、本楽曲も完全書き下ろし楽曲であり、オープニングとエンディングの主題歌両方を完全書き下ろしの形で手掛けること自体もキャリア初となる。

公開されたノンクレジットエンディング映像は、爽やかな夏の空気を感じさせるレトロタッチな映像に、高座、座布団、めくりといった本作ならではのモチーフが散りばめられた仕上がりとなっており、ラストには楽曲タイトルにもなっている“饅頭”が登場する遊び心あるカットも描かれている。

なお、本楽曲の配信については未定となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）