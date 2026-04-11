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YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」が、『【失敗談】料理用米粉でパンを焼いたらガチガチに…！9割の人がやっている「NGな作り方」』と題した動画を公開しました。スーパーで手に入る手頃な価格の料理用米粉を使い、初心者でも失敗せずにふわふわのパンを焼く驚きのメソッドを解説しています。



動画の冒頭でむらまつ氏は、安い米粉でパンを焼くと石のように硬くなってしまう最大の原因を「小麦粉またはパン専用米粉と全く同じ作り方をしてしまったから」と指摘します。小麦粉に含まれるグルテンがない米粉は、焼いている間や冷める時に水分がどんどん外に逃げてしまうため、炊飯器からよそって放置されたご飯のようにカピカピになってしまうのだと言います。



そこで重要になるのが「水分を絶対に逃がさない工夫」です。むらまつ氏は、ボウルやヘラといった道具の代わりに「キッチン用ポリ袋」を使う独自のアイデアを提案しました。ポリ袋の活用により水分をギュッと閉じ込めたまま焼き上げられ、手早く洗い物も減らせるメリットを語っています。計量から焼き上がりまでたったの40分で完成し、小麦粉、砂糖、油、卵、乳製品を一切使用しない、体にもお財布にも優しいパン作りだと魅力をアピールしました。



「私にはパン作りなんて無理」と諦めていた人も、手軽なポリ袋メソッドなら気軽に挑戦できそうです。焼きたてはもちろん、翌日もしっとりふわふわな食感が楽しめるという手作り米粉パン。いつもの食卓に、美味しくて体に優しい一品を取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・料理用米粉

・水

※小麦粉、砂糖、油、卵、乳製品は不使用



［作り方］

1. ボウルやヘラを使わず、「キッチン用ポリ袋」を用意する。

2. ポリ袋の中で材料を合わせ、米粉に水をたっぷり吸わせる。

3. 生地の水分を逃がさないよう、ギュッと閉じ込めた状態にする。

4. 丸めた生地を天板に並べ、オーブンで焼き上げる（計量から完成まで約40分）。