タレントの奥ゆい（26）が11日、都内で初の写真集「ゆいゆい」の発売記念イベントを行った。イベントに先立って報道陣に対応し、3月25日に発売した写真集をPR。「けっこう脱ぎました。今まで見せたことのないカット、ベッドのカットとか…。最大露出のカットは、自分でも『これ見ていいのかな』って思うぐらい。自分の中でドキッとするようなカットもあった」と、際どい写真も数多く掲載されていて、自身も驚く仕上がりだと説明した。

黒髪、金髪と2つ髪形で構成された写真集。金髪は昨年10月末にベトナムに行き、3泊4日で撮影した写真で、黒髪は都内で1日で撮影したものだという。ベトナムでの撮影裏話として奥は「すごい大雨で。自分は晴れ女だと思っていたんですけど、移動するのも大変なぐらい雨が降って…。すごい、しっとりとした感じになったんですけど、それもそれで、ベトナムの高温多湿な感じとか、しっとりとした私を感じてもらえるのでは」と、笑って話した。

初の写真集の出来栄えを問われると「5億点！」と、満点が何点か分からないビッグな数字を挙げ、満足度の高さを示した。今後もグラビア活動には積極的で「雨もよかったとは言ったんですけど、やっぱり晴れがいい！ 晴れている時に10億点の写真集を撮りたいです」と、力強く語っていた。