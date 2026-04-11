＜今！私を救う食品を＞現役妊婦さん・元妊婦さん教えてください。つわりのときに食べられたものは何？
体質や好み、なにからなにまで、これまでとは変化してしまう妊娠期。とくに困ったこととしてよく挙げられるのが、つわりです。今回もつわりに苦しむママより相談が寄せられました。
『つわりのときに食べられたもの教えて！』
つわりの時期、食事という食事に苦しめられた妊婦さんは多いかもしれませんね。なんでも食べられた人、なにも食べられなかった人、ドカ食いが止まらなかった人、ある1つの食べ物ばかりを食べ続けた人……。体重制限？ 栄養バランスのよい食事？ そんなの知りません！ 今、私を救う食材情報を！！ みなさんはつわりの時期、どのようなものを食べていたのでしょう。
『つわりピークの頃はなにも食べられず水分もとれず、毎日点滴をしていた。少し治まってきた頃に食べたかったのは、ハンバーガー・ホットドッグ・フライドポテトみたいな体に悪そうなものばかり』
『上の子のときは食べづわりで。ジャンクなものが食べたくてカツサンドやフライドポテト、いなり寿司や焼きそば、お好み焼きばかり食べていた』
「つわりなのにジャンクフード！？」と、驚くかもしれませんが、じつはよくあるようです。筆者の知人も、旦那さんが毎晩、某Mのつくファストフード店に買いに走らされていました。普段ならここまでの頻度で食べないのに、猛烈に食べたい。そしてなぜかハンバーガーよりもフライドポテト。あの塩気がいいのでしょうか……。筆者の知り合いもとにかくフライドポテトをバクバク食べていました。しかし産後はそのようなことなんてなかったように、フライドポテトは食べなくなったのです。これもつわりあるあるでしょうか。
冷たいものは食べやすい？
『冷麺・冷やしうどん・そば』
『冷えたおにぎり』
『いつも食べないのに、冷えたフライドポテトも食べていた』
『トマトとゼリー。あと冷やご飯とか梅干しは私もよく食べた』
つわりの症状に、胃のむかつきもありますよね。そのようなとき、喉越しがよく食べやすいものとして“冷たい食品”がうってつけ……という声も寄せられていました。妊娠中に限らず、調子が悪いときでも麺類なら食べられるというケースもありますので、これは納得できそう。冷たい食べ物も、においや味の刺激が緩和されるので食欲が低下しているときにも食べやすいのかもしれませんね。おもしろいのは、本来であればアツアツ出来立てがおいしいものが登場するところ。これこそ、つわり期ならではですね。冷えたおにぎりがいいという声もあったので、食欲不振に苦しんでいるときに一度試してみてもいいかもしれません。
シュワッと爽快、炭酸系ドリンク
『一番がメロンソーダ。炭酸飲料苦手なのにメロンソーダだけは好きで。においを嗅ぐと「ふぅ……」とスッキリしたので、定期的にクンクン嗅いでいたわ。はたから見れば完全に怪しい人』
『炭酸水。それまで無糖の炭酸水は飲めなかったのに、ずっとがぶ飲みしていた』
『水、お茶が一切飲めなくなって炭酸ならなんとか飲めた』
炭酸水をはじめ、コーラやメロンソーダ、レモンスカッシュといった炭酸飲料に取り憑かれた妊婦さんも続出しました。炭酸ガス特有の、シュワシュワ・ピリピリとした刺激が、食欲を刺激してくれるのかもしれませんね。こちらも、妊娠するまでは無糖の炭酸水は一切飲めなかったのに、つわり期は無糖の炭酸水だけは飲めた……なんて声も寄せられていました。改めて妊娠は、味覚から体質まで脅威の変化を起こすのだなと実感させられます。甘味の強い炭酸系ジュース、体重管理や食事制限の多い妊婦さんには大敵ですが、背に腹は変えられませんよね。とりあえず、歯のケアだけはお忘れなく。
つわりに悪戦苦闘。妊婦さんたち、頑張って！
大切な命を体のなかで育む妊婦さんたち。しかし自分以外の命を体のなかに宿すということは、相当な負担が生じるもの。子どものために栄養のあるものを、ジャンクなものは控えて薄味で健康的な食事を。なんて思うかもしれませんが、つわりで食欲のバロメーターが異常値を叩き出しているときは、食べたいもの、食べられるものを食べてください。つわりの時期ぐらい、自分は自分ではないのだと言い聞かせ、とにかく食べて眠って体を甘やかしてあげてくださいね。負けるな、妊婦さん！