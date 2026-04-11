ソファでくつろぐワンコたちを撮影した飼い主さん。しかしその姿がワンコとは思えないと大きな話題に！Xに投稿されると6万2000件もの高評価がつき、「佇まいが偉い人のそれw」「なんか渋い声で喋り出しそうではある」「おっさんのようですねw」といった声が殺到しています！

【写真：『私はおっさんを育てているのか…？』ソファにいる犬たちを撮影→ワンコとは思えない『姿勢』】

ソファでくつろぐワンコたちを撮影すると…

Xアカウント「るぴろあ ワイマラナー(@lupiloa_weim)」さまは、ワイマラナーの「ルピ」ちゃんと「ロア」ちゃんとの暮らしを紹介しています。

ある日のこと。飼い主さんと一緒にリビングでくつろいでいた2匹。ふと飼い主さんが可愛い愛犬の方を見てみると……

なんだかすごく座り方が人間っぽい！その姿はまるで、あぐらをかいた膝の上に手を乗せて座る偉人のよう……貫禄が漂っています。

まるで人間のような佇まいが話題に！

しかし、後ろでくつろいでいるわんこも負けていません！

こちらはお腹を見せるように脚を開いてリラックス！どちらもまるで犬とは思えない格好に、飼い主さんも「私は毎日犬を育ててるのか、それともおっさんを育ててるのか」と思ってしまったそうですよ！

そんな2匹の佇まいは、X上でも大きな話題に！リプライ欄には「佇まいが偉い人のそれw」「なんか渋い声で喋り出しそうではある」「おっさんのようですねw」といった声が寄せられました。

今回、素敵な座り方を見せてくれたルピちゃんとロアくんをもっと見たい方は、ぜひXアカウント「るぴろあ ワイマラナー」さまを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「るぴろあ ワイマラナー(@lupiloa_weim)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。