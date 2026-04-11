妻が毎日飲んでいるという“コーヒー”の衝撃的な作り方が、SNSで話題を集めている。

【映像】妻の“衝撃コーヒー”に夫呆然

投稿したのは、あずさ兎さん（@azusausagi）。夫婦の何気ない日常会話から明らかになった、“独特すぎるコーヒーの飲み方”をXに投稿した。投稿者が「毎日コーヒー飲んでるから太っちゃって…」と悩みを打ち明けると、夫は「コーヒーなんて太らないでしょ」と返答。ところが、その“コーヒー”の作り方を聞いてみると、1、インスタントコーヒーを入れる2、お湯を入れる3、砂糖を入れる4、牛乳を入れる5、コンデンスミルクを入れる6、キャラメルシロップを入れる、というものだった。この作り方を知った夫は、「それはコーヒーじゃない」とツッコんだという。

妻の衝撃的なコーヒーの作り方

投稿を見た人からは「それは砂糖を飲んでるのでは？」「夫さんが正しいです」「確実に太るけど美味しそうだな」「もはや飲むパフェ」「マックスコーヒーですか？」などの声が寄せられ、投稿には3万件超の“いいね”が押されている。

ニュース番組『わたしとニュース』は投稿主を取材。「基本的にコーヒーの味が好きなのであくまでコーヒー味です。ただ しっかり甘いですね。疲れている日は多めにキャラメルシロップを入れてほぼデザートとして飲んでいます。今回の飲み方は自分では普通だったのですが、ブラック派 無糖派も多いんだなと…！健康のために甘いものの取り過ぎには気をつけようと改めて思いました（笑）」と話している。（『わたしとニュース』より）