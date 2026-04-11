俳優の中島裕翔（32）が11日、女優の新木優子（32）との結婚を発表した。

2人の初共演は2017年の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」。中島が無口でネガティブな少年、新木が明るく正直な少女と正反対な性格の恋人役を熱演。2人の身長差や空気感が非常にマッチしていると話題になった。

その後18年フジテレビ月9ドラマ「SUITS／スーツ」、続編の20年「SUITS／スーツ2」で再共演。主演の織田裕二演じるエリート弁護士の相棒で、弁護士資格を持たないが天才的な記憶力を持つ青年を中島が熱演。新木は法律事務所のチーフパラリーガルを演じ、中島とはロマンスも。ファンの間では「ゆとゆこ」コンビとして親しまれた。

また、新木が24年にTBS「A-Studio＋」に出演した際には、MCの「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔が「気の許せる仲間。優子、優子って言ってました。裕翔って言ってるんですよね。それぐらいの距離だって」と中島との関係について証言。新木は「同世代なので」と良好な関係であることを語っており、キスシーン撮影前の2人のやり取りなどを赤裸々にトーク。また共演したいと語っていた。