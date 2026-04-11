芦田愛菜、サンド伊達の希望をピシャリ拒否！小学生の時ハマってた“平成レトロ文房具”でバチバチ

本日4月11日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、「地獄博士ちゃん一家と行く“世にも奇妙な鬼めぐり”」と「春の最新ピンポイント文房具」の豪華2本立て90分スペシャルが放送される。

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まずは、地獄をこよなく愛する“地獄博士ちゃん”一家が京都へ。実は今、地獄博士ちゃんが地獄と同じくらいハマっているのが、“鬼”という存在なのだとか。

そこで今回は、京都を舞台に、節分に伝わる風習から“謎多き鬼の正体”に迫る“世にも奇妙な鬼めぐり”を繰り広げていく。

京都市左京区の吉田神社では、鬼が鬼を退治する儀式“追儺式（ついなしき）”に遭遇。節分では人間が豆をまいて鬼を追い払うイメージがあるが、鬼が鬼を退治するとはいったいどういうことなのか？ そこには、知られざる“豆まき”のルーツが。

上京区にある“千本閻魔堂”引接寺では、鬼が人間を笑わせる節分の儀式が行われているとか。

恐怖の象徴であるはずの鬼が人を笑わせるとは、どういう儀式なのか？ まるでコントのような、鬼と人間の攻防戦とは？

◆新生活にピッタリ！最新文房具が続々

後半は、“文房具博士ちゃん”が、新生活にピッタリ、ピンポイントな悩みを解決してくれる最新文房具をサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）＆芦田愛菜に徹底授業する。

まずは、今年2月に発売し、話題沸騰中のシャープペンシルをプレゼン。一気に40本も芯を入れることができる“芯大量ペン”に、スタジオの一同はビックリ。

さらに、“角を無限に再生する消しゴム”が登場。いったいどういう仕組みなのか。3人とも「えーー!?」と驚がくしきりだ。この驚きの消しゴムをきっかけに、人類と消しゴムの壮大な歴史もたどっていく。

このほかにも、“疲れないボールペン”や“消しゴムで消せるラインマーカー”など最新文房具を続々紹介。「えぇ！これ便利」（芦田）、「スゴイ発明！」（伊達）など一同は大いに感心する。

◆平成レトロ文房具も登場！

さらに令和の今、リバイバルブームを巻き起こしている“平成レトロ文房具”にも注目する。

スタジオでは、芦田も小学生のときにハマっていたというシール帳を、サンドウィッチマンと芦田がそれぞれ作成。

シール交換会を開催するも、伊達からの交換希望に、芦田は「これはあげられません！」とピシャリ拒否。

サンドウィッチマンの2人も「ハマる気持ちはわかる！」と大盛り上がりする。

このほか、今回は“文房具博士ちゃん”が、憧れの文房具コレクター・高畑正幸さんの自宅を訪ねるロケ企画も。

高畑さんは人気番組『文房具通選手権』で3回連続優勝をはたし、文房具関連の著書も多数。デザインした文房具がグッドデザイン賞に輝くなど、文房具界では知らない人はいない超有名人だ。

そんな高畑さんの自宅にはコレクションした文房具が約1万点もあるとウワサされており、「ぜひ行ってみたい」という博士ちゃんの熱い思いを伝えたところ、快諾してくれた。

“文具王”のウワサは真実なのか？ 博士ちゃん大感動の激レア文房具が出現する？

2人の博士ちゃんがそれぞれ興味深い世界を案内してくれる90分スペシャルに注目だ。