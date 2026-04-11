成宮寛貴、地上波で10年ぶり演技「ぜひご覧ください」 再現ドラマで取材記者【コメント全文】
俳優の成宮寛貴が、17日放送の日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜 後7：00〜後7：56）内の再現ドラマに出演する。地上波での演技はおよそ10年ぶりとなる。
【場面写真】迫真の演技…！瀋陽総領事館駆け込み事件の取材記者役・成宮寛貴
嵐・二宮和也と千鳥・ノブが出演する同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
成宮が演じるのは、24年前の日本に衝撃を与えた瀋陽（しんよう）総領事館駆け込み事件の取材記者。当時3歳の女の子と妊娠中の母を含む一家が、命がけで自由を求め日本総領事館に駆け込む瞬間をとらえた映像は、世論を揺るがし、国際問題にも発展する世紀のスクープとなった。記者は、自らの命にも危険が及ぶと知りながら、極秘亡命を「なぜ？」「どうやって？」撮影したのか。極限の中で戦ったひとりの日本人記者を成宮が迫真の演技で表現する。
【コメント】
■成宮寛貴
二宮和也さんと千鳥のノブさんがパーソナリティーを務める、日本テレビの新しいバラエティー番組。実際に起きた出来事をVTRドラマとしてお届けするというコンセプトの中、記念すべき第1回に参加させていただきました。今回「瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件」を題材にした記者を演じました。ぜひご覧ください。
【場面写真】迫真の演技…！瀋陽総領事館駆け込み事件の取材記者役・成宮寛貴
嵐・二宮和也と千鳥・ノブが出演する同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
【コメント】
■成宮寛貴
二宮和也さんと千鳥のノブさんがパーソナリティーを務める、日本テレビの新しいバラエティー番組。実際に起きた出来事をVTRドラマとしてお届けするというコンセプトの中、記念すべき第1回に参加させていただきました。今回「瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件」を題材にした記者を演じました。ぜひご覧ください。