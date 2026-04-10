東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が、道交法違反容疑で、ものまねタレント長州小力（54）を捜査しているとの一部報道を受け、本人が謝罪動画、所属事務所の西口エンタテイメントがコメントを公開した。

やつれた様子で動画に登場した長州は「この度は、多大なるご迷惑をおかけし、世間をお騒がせしご迷惑かけたことを心より反省し申し訳なく思います。すみませんでした」と謝罪。経緯について「赤信号で止まっているときに、いすの間に物を落としてしまい、前を見ずに青信号になったと思って左折したところ、交差点にいた警察官に信号無視を指摘され路肩に車を止めました」と説明し「免許の提示を指示され提示したところ、有効期限が約1カ月切れた状態ですと告げられて、そこで免許更新を忘れていたことに気づきました」と明かした。

その上で「とはいえ信号無視、無免許運転してしまったことに関して反省しかありません。後悔しかありません。世間を騒がせ、ファンの皆様、視聴者の皆様、スポンサーの皆様、ご迷惑をおかけしてもうしわけございませんでした」と改めて謝罪した。

報道によると、所持していた免許証の有効期限は約2カ月前に切れていたという。小力は「信号を確認しなかった」「期限が切れていたのは知っていたが、仕事のため運転した」と話しているという。警視庁は容疑が固まり次第、書類送検する方針という。

9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、長州さんが運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、期限切れが発覚したという。