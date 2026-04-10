日向坂46・山口陽世、卒業発表 あふれる”日向坂46愛”を伝える「最高なグループなんです」
アイドルグループ・日向坂46の山口陽世（22）が、5月20日発売の17thシングルの活動をもって、グループを卒業する。10日、グループの公式サイトで発表された。
【撮りおろしカット】いちゃいちゃおふざけも…仲が良すぎる丹生明里＆山口陽世
サイトでは「山口陽世ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、5月20日(水)発売の17thシングルの活動をもって日向坂46から卒業することになりました。今後とも、山口陽世、日向坂46の応援のほど宜しくお願い致します」と伝えられている。
山口は、自身のブログでも卒業を報告。「今日は皆様にご報告があります。17枚目シングルの活動をもちまして、日向坂46を卒業します。いつもあたたかく応援してくださりありがとうございます！日向坂46に加入して、たくさんの方と出会えました。大好きで憧れの先輩、可愛くて守りたいって思える後輩、頼れる同期、いつも支えてくださるスタッフの皆様、いつも応援してくださっている皆様、皆様と出会えたことが私の一番の幸せです」と記した。
続けて「本当に日向坂46に出会えてよかった。最高なグループなんです。昔も今もこれからもずーっと！私はメンバーとしても、ファンとしても日向坂を見ていたような気がします。魅力的なメンバーたちと、温かい日向坂チームのみなさん。みんなで作る日向坂46が大好きです。愛をもって接してくれてグループにたくさん愛をくれるみんなです。愛に溢れた幸せな場所だな〜って思います」と率直な気持ちも。
その上で「ずっとここに居たいと思う気持ちもあります。たくさん考えました。日向坂46ではない自分。少し怖い気持ちもあるけど、そんな自分がどう生きていくのかどうしても知りたくなりました」とつづっている。
山口は2004年2月23日生まれ、鳥取県出身。2018年に『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格し、20年に日向坂46の三期生として加入した。特技の野球をいかして、始球式に挑むなど、活躍の場を広げている。
【撮りおろしカット】いちゃいちゃおふざけも…仲が良すぎる丹生明里＆山口陽世
サイトでは「山口陽世ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、5月20日(水)発売の17thシングルの活動をもって日向坂46から卒業することになりました。今後とも、山口陽世、日向坂46の応援のほど宜しくお願い致します」と伝えられている。
続けて「本当に日向坂46に出会えてよかった。最高なグループなんです。昔も今もこれからもずーっと！私はメンバーとしても、ファンとしても日向坂を見ていたような気がします。魅力的なメンバーたちと、温かい日向坂チームのみなさん。みんなで作る日向坂46が大好きです。愛をもって接してくれてグループにたくさん愛をくれるみんなです。愛に溢れた幸せな場所だな〜って思います」と率直な気持ちも。
その上で「ずっとここに居たいと思う気持ちもあります。たくさん考えました。日向坂46ではない自分。少し怖い気持ちもあるけど、そんな自分がどう生きていくのかどうしても知りたくなりました」とつづっている。
山口は2004年2月23日生まれ、鳥取県出身。2018年に『坂道合同新規メンバー募集オーディション』に合格し、20年に日向坂46の三期生として加入した。特技の野球をいかして、始球式に挑むなど、活躍の場を広げている。