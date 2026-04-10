NHK連続テレビ小説『風、薫る』の公式Instagramアカウントが撮影時のオフショットを複数投稿した。

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1つ目の投稿では、「りんに環を預かってほしいと頼まれた直美。2人で教会でお留守番」と綴られ、大家直美役の上坂樹里と、りん（見上愛）の娘・環役の宮島るかが劇中の衣装姿で笑顔を見せる2ショットが収められている。キャプションでは「待ち時間にもキャッキャと2人で楽しそうにしていました。かわいい2人をパチリ」と撮影の合間の様子も伝えられた。

さらに「突然りんの前に現れたハットかぶった男性は清水卯三郎」と綴られ、一ノ瀬りん役の見上愛と清水卯三郎役の坂東彌十郎が並んだ2ショットが公開された。清水卯三郎について「大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一が、徳川昭武のもとで訪れたパリ万国博覧会へも参加している商人」「薩摩藩の五代才助とも面識があるとか」と人物の背景が紹介されている。

また、竹内虎太郎役の小林虎之介と弟・獅子太郎役の中村羽叶が劇中の衣装姿でピースサインを決めた2ショットも投稿された。「りんと環を船で東京に逃してくれた虎太郎。大切なことはいつも伝えられず……」とキャプションが綴られたほか、「撮影の合間にいつも仲良く話している」と現場での2人の仲の良さが明かされた。なお、獅子太郎という役名は中村羽叶が自ら考えたものだという。（文＝リアルサウンド編集部）