ドローン連携の指揮統制型ほか3タイプの試作を要求

アメリカ海兵隊は、装甲偵察車両として長らくスイス・モワク社製「ピラーニャ」装輪装甲車をベースとしたLAVシリーズを運用してきました。もっとも基本的なモデルが25mm機関砲を搭載した「LAV-25」です。しかし、このシリーズは1980年代に導入された古いモデルであり、2030年代には耐用年数に達することから、海兵隊は次世代の装甲偵察車両の選定をとして「ARV」（Advanced Reconnaissance Vehicle）計画をスタートし、2021年にはテキストロン社とゼネラル・ダイナミクス・ランドシステムズ社（以下GD社）の2社を選定。すでに試作車両も納入され、テストを受けています。

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2026年4月1日、海兵隊は第2段階の試作について発表しました。発表によれば、両社は以下の3タイプを2028年までに開発・納入することが求められています。

1、ARV-C4UAS：ISR（情報・観測・偵察）を統合し、戦場の「クォーターバック（司令塔）」として機能する指揮統制車両。また、UAS（無人航空システム）、いわゆるドローンの運用能力を持つ車両。

2、ARV-30：LAV-25の25mm砲を上回る30mm砲を搭載し、対装甲戦闘能力、現代的な指揮通信システムや先進的センサーを備えた車両。

3、ARV-LOG：兵站型の車両。

海兵隊の発表と同日、テキストロン社は同社ARV-30試作車の評価試験終了を発表しています。また、GD社も2月にARV-30試作車の追加試験の完了をアナウンスしていました。第2段階では、さらなる発展と改良が求められているようです。

海兵隊では既存の装甲偵察部隊である「軽装甲偵察大隊」を、より先進的な「機動偵察大隊」へと発展させることを計画しています。海兵隊は機動偵察大隊とARVについて、以下のように発表のなかで言及しています。「より厳しさを増す戦闘空間は、複雑さを増していくでしょう。機動偵察大隊には、意思決定と結びついた効果的なセンサー網を維持し、有人・無人システムを統合し、探知から連絡、戦闘までを実行するARVのような能力が必要とされています」。

海兵隊はARVの量産決定時期として、2030年（2031会計年度第1四半期）を予定しています。