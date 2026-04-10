国民的人気を誇るアニメ「名探偵コナン」でヒロインの親友・鈴木園子役を務める声優の松井菜桜子が１０日、東京・日本橋伊場仙本社で行われたシーボルト江戸参府２００年記念事業制作発表会に出席した。

松井は中央エフエムでオンエアされるラジオ番組「シーボルトがやってくる！ヤァ！ヤァ！ヤァ！」（日曜・前１１時）内で１２日から放送されるラジオドラマ「空飛ぶ研究室〜江戸参府１４３日」に出演し、シーボルトの妻・楠本滝を演じる。同作のアドバイザーも務めている。

この日はシーボルトを始めとする江戸参府一行の到着日。さらに、「コナン」の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開日でもあるため、松井は「『―堕天使』の公開日でもあり、偶然ですね。シーボルトさんとのご縁を感じて、感動しています」と感慨深げだった。続けて、シーボルトと縁が深いオランダが「―コナン」のヒロイン・毛利蘭とその声優を務める山崎和佳奈につながりを感じることを明かし、「親友役の蘭ちゃんもオランダの“蘭”。蘭役の山崎和佳奈ちゃんは（オランダで誕生した）ミッフィーちゃんが大好き。そして、私が滝さんを演じる。ご縁を感じます」としみじみ話した。